जागरण संवाददाता, भागलपुर। ISPL Auction Harshit Kedia Bhagalpur Chennai Singams 3 Lakh: शहर के युवा क्रिकेटर हर्षित केडिया ने अपनी खेल प्रतिभा और कड़ी मेहनत के दम पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग (आइएसपीएल) में चेन्नई सिंघम की टीम ने हर्षित को तीन लाख रुपये में खरीदा है।

इस बड़ी सफलता से भागलपुर के क्रिकेट प्रेमियों और खेल जगत में खुशी की लहर दौड़ गई है। हर्षित के चयन को जिले के क्रिकेट इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। अंडर-19 जिला टीम और स्व. देवेंद्र प्रसाद क्रिकेट क्लब से खेलते हैं हर्षित हर्षित भागलपुर अंडर-19 जिला क्रिकेट टीम के सक्रिय खिलाड़ी हैं और शहर के स्वर्गीय देवेंद्र प्रसाद क्रिकेट क्लब की ओर से खेलते हैं। कम उम्र में इस राष्ट्रीय स्तर के मंच तक पहुंचकर उन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। खेल विशेषज्ञों के अनुसार, आइएसपीएल में चेन्नई सिंघम जैसी चर्चित टीम की ओर से खेलने का अवसर मिलने से उनके क्रिकेट करियर को नई दिशा और गति मिलने की उम्मीद है।

क्लब पदाधिकारियों और कोच ने दी बधाई, उज्ज्वल भविष्य की कामना हर्षित की इस गौरवपूर्ण उपलब्धि पर स्वर्गीय देवेंद्र प्रसाद क्रिकेट क्लब की अध्यक्ष पूनम सिन्हा, उपाध्यक्ष डॉ. अर्चना झा, सचिव किशोर सिंह, कोच भानु कुमार और एसएम कॉलेज स्पोर्ट्स काउंसिल के सदस्य कंचन प्रसाद ने हर्ष व्यक्त करते हुए बधाई दी है।