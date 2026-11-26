जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bhagalpur Ganga Kosi River Siltation Indigenous Fish Extinction : कोसी और गंगा के संगम तथा आसपास के जलक्षेत्रों में लगातार जमा हो रही गाद और रेत ने जलीय जीवों के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा कर दिया है। प्राकृतिक प्रजनन मार्गों के अवरुद्ध होने और आवास क्षेत्र सिमटने के कारण क्षेत्र की सात से अधिक प्रमुख देसी मछलियों की प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर पहुंच गई हैं। इनमें केवई, सिंघी, मांगुर, पत्थरचट्टा, बुआरी, कम्मी और टेंगरा प्रमुख रूप से शामिल हैं।

नदी के पारिस्थितिकी तंत्र (इकोसिस्टम) का संतुलन बनाए रखने में इन मछलियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। चिंता की बात यह है कि पिछले दो से तीन वर्षों से ये देसी प्रजातियां नदियों में नजर नहीं आ रही हैं। नदियों की पारिस्थितिकी का अध्ययन करने वाले विशेषज्ञों के इस आकलन को अब मत्स्य विभाग ने भी गंभीरता से स्वीकार किया है और इन प्रजातियों के संरक्षण व संख्या बढ़ाने की दिशा में पहल शुरू कर दी है।

कोसी की रेत ने घटाई गंगा की गहराई विशेषज्ञों का मानना है कि कोसी नदी अपने ऊपरी प्रवाह क्षेत्रों से भारी मात्रा में रेत और गाद बहाकर गंगा में ला रही है। लगातार बढ़ते सिल्टेशन के कारण गंगा और कोसी के कई हिस्सों में पानी की गहराई पहले की तुलना में काफी कम हो गई है।

वेटलैंड तक नहीं पहुंच पा रहीं मछलियां सामान्य वर्षों में मानसून की बाढ़ के दौरान ये देसी मछलियां कोसी और गंगा की मुख्य धारा से निकलकर सहायक जलस्रोतों और वेटलैंड (आर्द्रभूमि) क्षेत्रों में पहुंचती थीं, जहां शांत और पोषक वातावरण में वे अंडे देती थीं। लेकिन अब जलस्तर में गिरावट और प्राकृतिक मार्गों में आए बदलाव के कारण बाढ़ के पानी के साथ मछलियों का वेटलैंड तक पहुंचना कठिन हो गया है।