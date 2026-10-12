राघोपुर में गंगा का भीषण कटाव: छोटी अलालपुर और शंकरपुर में 43 मकान खतरे में, ग्रामीण परेशान

संवाद सूत्र, खरीक। राघोपुर पंचायत के छोटी अलालपुर और शंकरपुर में गंगा का भीषण कटाव ग्रामीणों के लिए संकट बन गया है। गंगा 40 से 120 फीट की गहराई तक कटाव कर रही है। अब तक 13 घर नदी में विलीन हो चुके हैं, जबकि 43 मकान कटाव की जद में हैं।

इनमें आठ मकान पूरी तरह झुक चुके हैं, जिनके कभी भी गंगा में समा जाने की आशंका है। कड़ोलिया धार की ओर गंगा की मुख्य धारा के मुड़ने से तटवर्ती इलाकों में खतरा बढ़ गया है। कई परिवार अपने घर खाली कर सुरक्षित ठिकाने की तलाश में जुटे हैं।

कटाव से परेशान एक महिला ने कहा कि कुदरत के कहर के सामने विभाग बेबस है। गंगा ने कड़ोलिया धार की ओर रुख कर लिया है। अब उसे रोकना असंभव है। कभी ग्रामीणों का हंगामा, तो कभी पीड़ित परिवारों का दबाव गंगा की धारा में लगातार बदलाव के कारण जल संसाधन विभाग के पदाधिकारियों के सामने भी बचाव कार्य की चुनौती बनी हुई है। कभी कथित लापरवाही को लेकर ग्रामीण हंगामा करते हैं, तो कभी कटाव पीड़ित परिवार अपने घरों को बचाने के लिए दबाव बनाते हैं।