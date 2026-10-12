देखते ही देखते गंगा में समा गया 2 मंजिला मकान, बिहार के राघोपुर में 120 फीट गहराई तक कटाव

संवाद सूत्र, खरीक। भागलपुर में राघोपुर पंचायत के छोटी अलालपुर और शंकरपुर में रविवार को भी रुक-रुककर कटाव जारी रहा। बिशु बाबा स्थान के पास 120 फीट की गहराई जबकि अन्य स्थानों पर 40 से 45 फीट की गहराई तक कटाव हो रहा है।

रविवार को सच्चिदानंद मंडल का दो मंजिला मकान भी गंगा में समा गया। कटाव के मुहाने पर खड़े अन्य मकानों को लेकर भी चिंता बढ़ गई है। जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता गौतम कुमार ने बताया कि गंगा की धारा में लगातार परिवर्तन हो रहा है। कहीं धारा तेज हो जाती है तो कहीं अपेक्षाकृत धीमी रहती है। धारा के बदलते रुख के कारण अलग-अलग स्थानों पर कटाव की स्थिति भी बदल रही है।