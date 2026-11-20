जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bihar Weather Forecast Cyclone Akwan Bhagalpur Katihar Heavy Rain Alert: जिले में मौसम का मिजाज एक बार फिर तेजी से करवट लेने वाला है। शुक्रवार को भागलपुर में धुंध और कोहरे का असर छाया रह सकता है।

सुबह देर तक आसमान में धुंध की चादर पसरी रहने से सूर्यदेव के दर्शन देर से होने की संभावना है। आधी रात के बाद से ही कोहरा और धुंध अपना असर दिखाना शुरू कर देंगे, जिससे सुबह के समय दृश्यता प्रभावित होने पर सड़क और रेल यातायात की रफ्तार पर भी ब्रेक लग सकता है। धूप देर से निकलने के कारण हल्की ठंड का एहसास भी बढ़ेगा।

बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवात 'अकवान' बढ़ा रहा बिहार की चिंता इस बीच बंगाल की खाड़ी में सक्रिय गंभीर चक्रवाती तूफान 'अकवान' ने बिहार के मौसम की चिंता बढ़ा दी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के 19 नवंबर की दोपहर 2:30 बजे जारी बुलेटिन के अनुसार, चक्रवात पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी में 15.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 85.2 डिग्री पूर्वी देशांतर के आसपास केंद्रित था और करीब 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर की ओर बढ़ा है।

मौसम विभाग के अनुसार, इसके उत्तर-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए 20 नवंबर की दोपहर तक नरसापुर और पुरी के बीच गोपालपुर के आसपास उत्तर आंध्र प्रदेश, यानम और दक्षिण ओडिशा के तट से टकराने की संभावना है। लैंडफॉल के दौरान हवा की अधिकतम निरंतर गति 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे और झोंकों की रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है।

आज दोपहर से शुरू होगी बूंदाबांदी, रात में मध्यम बारिश के आसार चक्रवात के प्रभाव और पूर्वी हवाओं के सक्रिय प्रवाह से 20 से 22 नवंबर के बीच बिहार के पूर्वी हिस्सों में वर्षा की गतिविधियां बढ़ने के प्रबल आसार हैं। भागलपुर में शुक्रवार सुबह से ही बादलों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। दोपहर में कहीं-कहीं हल्की वर्षा होने की संभावना है, जबकि शाम से रात होते-होते बारिश की गतिविधियां बढ़कर मध्यम स्तर तक पहुंच सकती हैं।