मां, दादी, बहू और बेटियां मिलकर गढ़ती हैं छठ की मिठास: महिलाओं का कठिन तप और समर्पण ही है आस्था के महापर्व का आधार

जागरण संवाददाता, भागलपुर। Chhath Puja Women Hardwork Preparation Bhagalpur Time Use Survey: छठ के घाट पर जब सूप में सजे ठेकुआ, कसार, मौसमी फल और गन्ने के साथ व्रती महिलाएं अस्ताचलगामी और उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देती हैं, तब हर तरफ आस्था और भक्ति का अलौकिक दृश्य दिखाई देता है। लेकिन इस भव्य दृश्य के पीछे कई दिनों की ऐसी अनवरत तैयारी छिपी होती है, जिसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी घर की महिलाओं के कंधों पर होती है।

गेहूं चुनने और सुखाने से लेकर प्रसाद के लिए आटा तैयार कराने, ठेकुआ-कसार बनाने, पूजा के बर्तन साफ करने और घर-आंगन को व्यवस्थित रखने तक उनका श्रम लगातार चलता रहता है। व्रती महिला के लिए यह केवल पूजा नहीं, बल्कि कठिन तप और अनुशासन का पर्व है।

ठेकुआ की मिठास के पीछे कई घंटों की मेहनत छठ के महाप्रसाद में ठेकुआ का विशेष स्थान है और इसकी तैयारी केवल आटा गूंथने व तलने तक सीमित नहीं रहती। सबसे पहले गेहूं को चुनने, साफ करने, धोने और धूप में सुखाने के बाद शुद्धता के साथ पिसवाया जाता है। इसके बाद परंपरा का ध्यान रखते हुए आटा, गुड़ और शुद्ध घी से ठेकुआ तैयार किया जाता है। कसार, चावल के लड्डू और खरना के प्रसाद की तैयारी में भी महिलाओं का काफी समय और श्रम लगता है।

तीन पीढ़ियां मिलकर बनाती हैं प्रसाद भागलपुर के कई परिवारों में यह कार्य सामूहिक उत्सव की तरह होता है, जहां मां, दादी, बहू और बेटियां एक साथ बैठकर प्रसाद तैयार करती हैं। सबौर की रामावती देवी बताती हैं कि व्रत की तैयारी के दौरान परिवार की अन्य महिलाओं और बेटियों को साथ लेकर काम किया जाता है, ताकि वे पारंगत हो सकें और अगली पीढ़ी भी उसी नेम-निष्ठा के साथ इस व्रत को आगे बढ़ाए। कोई आटा गूंथती है, कोई ठेकुआ को सांचे पर आकार देती है, तो कोई उसे तलने में मदद करती है। इस दौरान पारंपरिक छठ गीतों के बीच नई पीढ़ी तक रीति-रिवाज स्वाभाविक रूप से पहुंचते हैं।

निर्जला व्रत के साथ घर की जिम्मेदारियां भी बखूबी संभालती हैं महिलाएं छठ में व्रत रखने वाली महिलाओं के लिए यह शारीरिक और मानसिक अनुशासन की कठिन परीक्षा होती है। नहाय-खाय से ही खानपान और स्वच्छता के कठोर नियमों का पालन शुरू हो जाता है। खरना के दिन पूरे दिन उपवास के बाद शाम को प्रसाद तैयार किया जाता है और फिर 36 घंटे का निर्जला व्रत व अर्घ्य की तैयारी चलती है। कई घरों में व्रती महिलाएं इन धार्मिक नियमों के साथ घर की अन्य जिम्मेदारियां भी संभालती हैं। वहीं, जो महिलाएं व्रत नहीं रखतीं, वे घर की सफाई, बर्तनों की व्यवस्था, फल-सब्जियों की खरीदारी, बच्चों-बुजुर्गों की देखभाल और पूजा सामग्री सहेजने में जुटी रहती हैं।