जागरण संवाददाता, भागलपुर। Chhath Water Conservation Model: लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर भागलपुर के विभिन्न गंगा घाटों और सरोवरों पर तैयारियां तेज हो गई हैं। आगामी 13 नवंबर को नहाय-खाय के साथ चार दिवसीय इस कठिन अनुष्ठान की शुरुआत होगी। इसके बाद 15 नवंबर की शाम को अस्ताचलगामी और 16 नवंबर की सुबह उदीयमान भगवान भास्कर को लाखों व्रती गंगा और जलाशयों के पवित्र जल में खड़े होकर अर्घ्य अर्पित करेंगे।

हालांकि, गिरते भूजल स्तर और लगातार प्रदूषित होती नदियों के मौजूदा दौर में यह महापर्व सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान भर नहीं है, बल्कि जल संरक्षण का एक सशक्त और व्यावहारिक 'लोक-मॉडल' बनकर उभरता है। समाज के सामने यह अवसर केवल अर्घ्य की प्रतीक्षा का नहीं, बल्कि जल को जीवन देने की कठिन परीक्षा का भी है। घाटों की सफाई में जुटे आम नागरिक और सामाजिक संगठन यह संदेश दे रहे हैं कि आस्था का सच्चा विस्तार जल की निर्मलता को पूरे साल अक्षुण्ण रखने में ही निहित है।

पीढ़ियों की स्मृति और नदी से जुड़ाव छठ की समृद्ध परंपरा यह याद दिलाती है कि हमारे समाज की दैनिक जीवनशैली कभी नदियों और प्राकृतिक जलस्रोतों से कितनी अभिन्न रूप से जुड़ी हुई थी। शहर से करीब 10 किलोमीटर पूर्व बाबूपुर की बुजुर्ग अरुणा देवी पुरानी स्मृतियों को साझा करते हुए बताती हैं कि पहले गांव-मुहल्ले की महिलाएं पर्व से कई दिन पूर्व ही समूह बनाकर गंगा स्नान करने जाया करती थीं। गंगा की रेती पर गेहूं सुखाने से लेकर खरना और अर्घ्य का महाप्रसाद तैयार करने तक, हर कार्य में केवल गंगाजल का ही उपयोग होता था।

आज जब विकास की अंधी दौड़ में हमारे प्राकृतिक जलस्रोत अस्तित्व के संकट से जूझ रहे हैं, तब छठ का यह पावन अवसर हमें चेताता है कि घाटों और नदियों को स्वच्छ रखना किसी एक दिन का नहीं, बल्कि निरंतर चलने वाला नागरिक दायित्व है।

छठ महापर्व 2026: तिथियां एवं पर्यावरण संदेश 13 नवंबर 2026: नहाय-खाय (पर्व का शुभारंभ एवं आत्म-शुद्धि)

14 नवंबर 2026: खरना (रसियाव-रोटी का प्रसाद एवं 36 घंटे का निर्जला व्रत आरंभ)

15 नवंबर 2026: सांध्यकालीन अर्घ्य (अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को नमन)

16 नवंबर 2026: प्रातःकालीन अर्घ्य एवं पारण (उदीयमान सूर्य की उपासना के साथ समापन)

मूल संदेश: जल संरक्षण, 'कम्युनिटी ओनरशिप', नदियों व तालाबों की 365 दिन स्वच्छता और प्रकृति-मानव संतुलन 'कम्युनिटी ओनरशिप' की जीवंत मिसाल बना महापर्व छठ महापर्व की सबसे विशिष्ट शक्ति इसकी सामूहिक सहभागिता और जन-एकजुटता है। बूढ़ानाथ छठ महासमिति के अध्यक्ष अभय घोष सोनू का कहना है कि गंगा और स्थानीय घाटों की स्वच्छता पूरे समाज की साझी जिम्मेदारी है।

वर्षों से विभिन्न मोहल्ला और पूजा समितियों द्वारा बिना किसी सरकारी मदद के घाटों की साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था और व्रतियों की सेवा का कार्य यह प्रमाणित करता है कि लोकपर्व कैसे जनमानस को 'कम्युनिटी ओनरशिप' के सूत्र में पिरोते हैं। यदि पर्व के दौरान दिखने वाली इस असीम जनसहभागिता और समर्पण को नागरिक अपने सालभर के स्वभाव में ढाल लें, तो जलस्रोतों का संरक्षण एक स्वतः स्फूर्त और स्थायी जन-आंदोलन बन सकता है।

नीति से जुड़ती आस्था, समाज-प्रशासन की साझी परीक्षा बिहार कृषि विश्वविद्यालय (बीएयू), सबौर के पर्यावरणविद् डॉ. अवधेश पाल का मानना है कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण असंतुलन के इस गंभीर दौर में पारंपरिक जलस्रोतों को सहेजना अनिवार्य आवश्यकता बन चुका है। बिहार सरकार का महत्वाकांक्षी 'जल-जीवन-हरियाली' अभियान भी इसी सोच को धरातल पर उतारने का प्रयास कर रहा है।

इसी क्रम में विश्वविद्यालय के नेचर क्लब से जुड़े छात्र-छात्राएं भी स्थानीय तालाबों और जलस्रोतों को संवारने में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। डॉ. पाल के अनुसार, चार दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान भले ही 16 नवंबर की सुबह प्रातःकालीन अर्घ्य के साथ संपन्न हो जाएगा, लेकिन जल को मैला होने और सूखने से बचाना व्यवस्था और समाज दोनों की साझी और निरंतर परीक्षा है।