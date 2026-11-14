भागलपुर में 1500 रुपये तक बिका केले का घौद, अमरपुर का गन्ना पहुंचा 60 रुपये पीस; छठ की खरीदारी पर महंगाई की मार

जागरण संवाददाता, भागलपुर। Chhath Puja Market Price Banana Sugarcane Coconut Fruits Rates Today: लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को लेकर शनिवार को भागलपुर के बाजारों में खरीदारों की भारी भीड़ उमड़ी। पर्व की खरीदारी तेज होने के साथ ही फल और पूजन सामग्री के दामों में भी खासी तेजी देखने को मिली। खासकर छठ के प्रमुख प्रसाद केला और गन्ना आम दिनों के मुकाबले काफी महंगे बिके।

शनिवार को बाजार में केले का घौद 1000 से 1500 रुपये तक बिका। वहीं, अमरपुर का गन्ना 60 रुपये प्रति पीस की दर से बेचा गया, जबकि एक दिन पहले तक इसकी कीमत 40 से 50 रुपये प्रति पीस थी।

पुल टूटने का असर केले की कीमत पर, सैंडिस कंपाउंड से तिलकामांझी तक सजे बाजार सैंडिस कंपाउंड के समीप केला बेच रहे विक्रेता मोहन ने बताया कि इस बार केले की कीमत काफी तेज है। उनके अनुसार, पुल टूटने की वजह से माल ढुलाई और आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिसका सीधा असर कीमतों पर पड़ा है। शनिवार को उनके पास केले का घौद 1500 रुपये की रेंज में बिका। दूसरी ओर, गन्ना विक्रेता बदरुद्दीन ने बताया कि वे अमरपुर का गन्ना बेच रहे हैं, जिसकी मांग अधिक होने के कारण कीमत 60 रुपये प्रति पीस रही।

150 रुपये जोड़ा बिका नारियल, 80 रुपये किलो पहुंचे शकरकंद और पानीफल तिलकामांझी चौक स्थित बाजार में पूजन सामग्री बेच रहे चंदन कुमार के मुताबिक, छठ में आवश्यक नारियल 150 रुपये जोड़ा और बड़ा नींबू (डाभ) 80 से 100 रुपये जोड़ा बिका। इसके अलावा शकरकंद और पानीफल (सिंघाड़ा) की कीमत 80-80 रुपये प्रति किलो रही।