कर्ण की धरती गूंज रहे छठ गीत, नहाय-खाय के साथ लोक आस्था के महापर्व शुरू; शनिवार को खरना व सोमवार को सुबह का अर्घ्य

जागरण संवाददाता, भागलपुर। Chhath Puja 2026: अंग की ऐतिहासिक धरती, जहां महाभारत काल से ही सूर्यपुत्र कर्ण की अटूट सूर्यभक्ति की गौरवशाली गाथा जुड़ी रही है, वहां लोक आस्था का महापर्व छठ एक बार फिर श्रद्धा, कठिन साधना और पवित्रता की अलौकिक छटा बिखेरने को तैयार है। गंगा की अविरल धारा से लेकर घर-आंगन तक सूर्य आराधना का उल्लास उतर आया है।

कहीं छठी मइया के पारंपरिक गीतों की सुमधुर स्वर लहरियां गूंज रही हैं, तो कहीं व्रती महिलाएं प्रसाद के लिए गेहूं चुनने और शुद्धता के साथ तैयारी करने में जुटी हैं। नेम-निष्ठा, आत्मसंयम और पवित्रता के इस चार दिवसीय महापर्व का शुभारंभ शुक्रवार को 'नहाय-खाय' के साथ हो रहा है। इसके पश्चात शनिवार को खरना, रविवार को अस्ताचलगामी सूर्य को संध्या अर्घ्य और सोमवार को उदीयमान सूर्य को उषा अर्घ्य अर्पित करने के साथ यह पावन अनुष्ठान संपन्न होगा।

पारंपरिक छठ गीतों से भक्तिमय हुआ वातावरण, नई पीढ़ी भी सहेज रही विरासत छठ की आस्था का रंग शहर की गलियों से लेकर ग्रामीण अंचलों तक गहरा होने लगा है। व्रतियों (परवैतीन) के घरों में कई दिनों पहले से ही सामूहिक रूप से छठी मइया के पारंपरिक गीत गाए जा रहे हैं। "कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाय", "चार ही कोना के पोखरिया, जल उमड़ल जाय" और "उगो हे सूरज देव, जोड़े-जोड़े फलवा" जैसे पारंपरिक लोकगीतों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा है। घर की बुजुर्ग और युवा महिलाएं जहां महाप्रसाद के लिए गेहूं चुनने और सुखाने में व्यस्त हैं, वहीं छोटी बच्चियां भी इन गीतों को गुनगुनाकर लोकपरंपरा की इस अनमोल विरासत को आत्मसात कर रही हैं।

शुद्धता और सात्विकता से शुरू होती है प्रत्यक्ष देव सूर्य की आराधना ज्योतिषाचार्य पंडित सचिन कुमार दुबे ने बताया कि भगवान सूर्य प्रत्यक्ष और साक्षात देवता हैं। छठ व्रत में बाहरी शारीरिक शुद्धता के साथ-साथ मन की पवित्रता और आहार की सात्विकता का विशेष महत्व है। इसी कारण व्रती नहाय-खाय से ही तन और मन की शुद्धि के संकल्प के साथ अनुष्ठान का आरंभ करते हैं। इस दिन पवित्र गंगा स्नान के पश्चात आम की लकड़ी के चूल्हे पर मिट्टी के नए बर्तन में भोजन तैयार करने की सनातन परंपरा है।

चार दिवसीय छठ महापर्व (भागलपुर): अनुष्ठान एवं मुख्य विवरण पहला दिन (शुक्रवार): नहाय-खाय (गंगा स्नान के बाद मिट्टी के बर्तन में बने अरवा चावल, चना दाल, सेंधा नमक व कद्दू के सात्विक प्रसाद से व्रत का संकल्प)

दूसरा दिन (शनिवार): खरना (दिनभर निर्जला उपवास के बाद शाम को गुड़ की खीर व रोटी का प्रसाद ग्रहण कर 36 घंटे के कठिन निर्जला व्रत का आरंभ)

तीसरा दिन (रविवार): संध्या अर्घ्य (गंगा तटों व जलाशयों पर अस्ताचलगामी सूर्य देव को प्रथम अर्घ्य अर्पण)

चौथा दिन (सोमवार): उषा अर्घ्य (उदीयमान सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित कर पारण के साथ चार दिवसीय महापर्व का समापन)

सांस्कृतिक व धार्मिक महत्व: सूर्यपुत्र कर्ण की पावन भूमि अंग क्षेत्र में प्रकृति के प्रति कृतज्ञता, आरोग्य, सुख-समृद्धि और पारंपरिक लोकगीतों की जीवंत विरासत अरवा चावल, चने की दाल और कद्दू से बना सात्विक प्रसाद ग्रहण कर व्रती चार दिवसीय कठिन साधना का संकल्प लेते हैं। इस भोजन में सामान्य नमक के स्थान पर शुद्ध सेंधा नमक का प्रयोग किया जाता है। उन्होंने बताया कि कद्दू को अत्यंत सुपाच्य और सात्विक आहार माना जाता है, जो आगामी निर्जला व्रत के दौरान शरीर में जल संतुलन और ऊर्जा बनाए रखने में सहायक होता है।

नेम-निष्ठा, दंडवत प्रणाम और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का संगम छठ व्रती मीणा तिवारी और अर्पिता चौधरी ने बताया कि छठ नेम-निष्ठा का एक ऐसा अद्वितीय महापर्व है, जिसमें सूक्ष्मतम पवित्रता का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। पूजा सामग्री जुटाने से लेकर ठेकुआ व अन्य प्रसाद तैयार करने तक हर कार्य पूर्ण सावधानी और श्रद्धाभाव से किया जाता है। भगवान भास्कर की आराधना से परिवार के आरोग्य और सुख-समृद्धि की कामना की जाती है।