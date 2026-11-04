जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bhagalpur Toll Plaza ETC System BSRDCL: भागलपुर और आसपास के जिलों को जोड़ने वाले चार प्रमुख स्टेट हाईवे (राज्य उच्च पथ) पर अब टोल वसूली की व्यवस्था पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी होने जा रही है। राष्ट्रीय राजमार्गों की तर्ज पर अब इन राज्य उच्च पथों पर भी वाहनों को नकद भुगतान के लिए कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा।

बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (BSRDCL) ने इन मार्गों पर अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (इटीसी) सिस्टम स्थापित करने के लिए 8.87 करोड़ रुपये की निविदा जारी की है। इस महत्वाकांक्षी योजना के धरातल पर उतरने से न केवल राजस्व संग्रह में शत-प्रतिशत पारदर्शिता आएगी, बल्कि टोल प्लाजा पर लगने वाले जाम से भी राहगीरों को निजात मिलेगी।

सिस्टम इंटीग्रेटर एजेंसी संभालेगी संचालन व मेंटेनेंस की पूरी कमान इलेक्ट्रॉनिक टोलिंग व्यवस्था को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए एक कुशल 'सिस्टम इंटीग्रेटर' एजेंसी का चयन किया जाएगा। चयनित एजेंसी को सिस्टम के डिजाइन, हार्डवेयर व आधुनिक कैमरों की आपूर्ति, फील्ड में इंस्टॉलेशन से लेकर लाइव संचालन (Operation) और दीर्घकालिक रखरखाव (Maintenance) का संपूर्ण दायित्व संभालना होगा।

ई-टोलिंग परियोजना: किस स्टेट हाईवे पर कहाँ और कितनी लेन? अकबरनगर-अमरपुर रोड (SH-85): 1 स्थान पर कुल 2 लेन (दोनों तरफ 1-1 लेन)।

भागलपुर-बांका रोड (SH-25): 1 स्थान पर कुल 2 लेन (आने-जाने के लिए 1-1 लेन)।

घोघा-पंजवारा रोड (SH-84): 1 स्थान पर कुल 4 लेन (दोनों तरफ 2-2 लेन में हाई-स्पीड व्यवस्था)।

देवघर-अजगैबीनाथ धाम रोड (SH-22): 2 अलग-अलग स्थानों पर 2-2 लेन (प्रत्येक जगह दोनों तरफ 1-1 लेन)।

कुल लागत: ₹8.87 करोड़ (BSRDCL द्वारा वित्तपोषित)।

एजेंसी का कार्य: डिजाइन, हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर आपूर्ति, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, लाइव संचालन और दीर्घकालिक रखरखाव।

महत्वपूर्ण तारीखें: प्री-बिड बैठक - 5 नवंबर | तकनीकी बिड खोलने की तिथि - 11 नवंबर। बीएसआरडीसीएल द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, निविदा से जुड़ी प्री-बिड बैठक 5 नवंबर को रखी गई है। इच्छुक एजेंसियों द्वारा टेंडर जमा करने की अंतिम तिथि 11 नवंबर निर्धारित है और इसी दिन तकनीकी बिड (Technical Bid) खोली जाएगी। तकनीकी अहर्ता पूरी करने वाली एजेंसी को काम का जिम्मा सौंपा जाएगा।

चार स्टेट हाईवे पर 5 स्थानों पर स्थापित होगा ऑटोमैटिक सिस्टम योजना के तहत क्षेत्र की चार लाइफलाइन मानी जाने वाली सड़कों को चुना गया है, जहाँ कुल 5 स्थानों पर आधुनिक टोल कलेक्शन सिस्टम लगेगा: अकबरनगर-अमरपुर रोड (एसएच-85): इस मार्ग पर एक चिह्नित स्थान पर 2 लेन में ई-टोलिंग व्यवस्था होगी, जिसमें दोनों दिशाओं में एक-एक लेन शामिल है। भागलपुर-बांका रोड (एसएच-25): महत्वपूर्ण अंतर-जिला संपर्क मार्ग होने के नाते यहाँ एक स्थान पर दो लेन (दोनों तरफ एक-एक लेन) में इटीसी उपकरण लगाए जाएंगे। घोघा-पंजवारा रोड (एसएच-84): झारखंड सीमा और मालवाहक वाहनों के भारी दबाव को देखते हुए यहाँ एक स्थान पर 4 लेन में अत्याधुनिक टोल प्लाजा विकसित किया जाएगा। देवघर-अजगैबीनाथ धाम रोड (एसएच-22): कांवड़ियों और धार्मिक पर्यटकों की सतत आवाजाही वाले इस मार्ग पर दो अलग-अलग स्थानों पर दो-दो लेन (दोनों दिशाओं में एक-एक लेन) का ढांचा तैयार किया जाएगा। तकनीकी एकीकरण से कम होगा सफर का समय बीएसआरडीसीएल के अधिकारियों के अनुसार, चयनित एजेंसी को सिस्टम की स्थापना, कड़े परीक्षण (Testing), कमीशनिंग और बैंक सर्वर व सेंट्रल क्लियरिंग हाउस से तकनीकी एकीकरण का कार्य तय समय-सीमा में पूरा करना होगा।