'भागलपुर का सबसे बड़ा नेता मैं; फिर भी मुझे ही दी जा रही गाली', सम्राट के मंत्री का छलका दर्द
पथ निर्माण मंत्री शैलेन्द्र ने गंगा कटाव से प्रभावित राघोपुर पंचायत के पीड़ितों को मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया है। ...और पढ़ें
HighLights
मंत्री शैलेन्द्र ने गंगा कटाव पीड़ितों को मुआवजा दिलाने का वादा किया।
राजद पर हमला, कहा सिर्फ राजनीति कर रहे, काम नहीं।
राघोपुर में गंगा कटाव रोकने को हरसंभव प्रयास किए गए।
संवाद सूत्र, खरीक। खरीक प्रखंड के कोसी पार स्थित लोकमान्य पुल के समीप शिवकुंड गांव में आयोजित एक महाबैठक को संबोधित करते हुए बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री एवं बिहपुर विधायक ई. शैलेन्द्र ने बड़ा बयान दिया।
गंगा कटाव से तबाह राघोपुर पंचायत के पीड़ित परिवारों को भरोसा दिलाते हुए उन्होंने कहा, "कटाव पीड़ितों को मुआवजा भी हम ही दिलाएंगे, राजद वालों से कुछ नहीं होने वाला है।"
काम करने के बावजूद मुझे बनाया जा रहा निशाना
राघोपुर पंचायत की राजनीतिक परिस्थितियों पर बात करते हुए मंत्री ने कहा, "भागलपुर का सबसे बड़ा नेता मैं ही हूं, लेकिन काम करने के बावजूद राघोपुर पंचायत के कुछ लोग जानबूझकर मुझे गाली दे रहे हैं और निशाना बना रहे हैं।"
उन्होंने सवाल उठाया कि क्षेत्र में कई ऐसे स्वजातीय नेता हैं जो लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और जिनका गांव से जुड़ाव भी है, लेकिन उन्हें निशाना नहीं बनाया जाता।
उन्होंने स्पष्ट किया कि जानबूझकर उन्हें ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है, यह सब जनता समझ रही है और वह इन बातों से डरने वाले नहीं हैं।
राघोपुर को बचाने का किया हरसंभव प्रयास
अपने द्वारा किए गए विकास कार्यों का जिक्र करते हुए मंत्री ई. शैलेन्द्र ने बताया कि राघोपुर में कटाव रोधी कार्य पूरी तत्परता (जहाज/मशीनों के माध्यम) से कराया गया है।
मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी समेत अन्य पदाधिकारियों के सहयोग से राघोपुर गांव को बचाने के लिए उन्होंने हरसंभव प्रयास किया है।
मुआवजे और पुनर्वास की मांग
गौरतलब है कि राघोपुर पंचायत में गंगा कटाव के कारण बड़ी संख्या में परिवारों के घर और जमीन नदी में समा रहे हैं। कई परिवार अपना पुश्तैनी आशियाना गंवा चुके हैं और सुरक्षित स्थानों पर जाने को मजबूर हैं।
ऐसे में प्रभावित परिवार लगातार मुआवजे, पुनर्वास और कटाव रोकने के लिए स्थायी उपायों की मांग कर रहे हैं।
इसी पृष्ठभूमि में मंत्री ई. शैलेन्द्र ने कटाव पीड़ितों को मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया है। प्रभावित परिवारों को जल्द सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जा रहा है।
राजद नेताओं पर राजनीतिक हमला
महाबैठक के दौरान मंत्री ने राजद नेताओं पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि वे केवल राजनीति कर रहे हैं, जबकि असली काम और मुआवजा दिलाने की जिम्मेदारी एनडीए सरकार ही पूरी करेगी।
मंत्री के इस बयान के बाद गंगा कटाव के मुद्दे पर क्षेत्र में राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तेज होने की पूरी संभावना है।
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