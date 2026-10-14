'भागलपुर का सबसे बड़ा नेता मैं; फिर भी मुझे ही दी जा रही गाली', सम्राट के मंत्री का छलका दर्द

संवाद सूत्र, खरीक। खरीक प्रखंड के कोसी पार स्थित लोकमान्य पुल के समीप शिवकुंड गांव में आयोजित एक महाबैठक को संबोधित करते हुए बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री एवं बिहपुर विधायक ई. शैलेन्द्र ने बड़ा बयान दिया।

गंगा कटाव से तबाह राघोपुर पंचायत के पीड़ित परिवारों को भरोसा दिलाते हुए उन्होंने कहा, "कटाव पीड़ितों को मुआवजा भी हम ही दिलाएंगे, राजद वालों से कुछ नहीं होने वाला है।"

काम करने के बावजूद मुझे बनाया जा रहा निशाना

राघोपुर पंचायत की राजनीतिक परिस्थितियों पर बात करते हुए मंत्री ने कहा, "भागलपुर का सबसे बड़ा नेता मैं ही हूं, लेकिन काम करने के बावजूद राघोपुर पंचायत के कुछ लोग जानबूझकर मुझे गाली दे रहे हैं और निशाना बना रहे हैं।"