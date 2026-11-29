जागरण संवाददाता, भागलपुर। बिहार सरकार की नई खनिज नियमावली-2026 को लेकर ट्रक मालिकों के बीच चर्चा तेज है। अवैध खनन और खनिजों के गैरकानूनी परिवहन पर रोक लगाने के लिए डिजिटल निगरानी व्यवस्था मजबूत करने की पहल की गई है।

राज्य मंत्रिमंडल से नियमावली को मंजूरी मिलने के बाद खनिज परिवहन करने वाले वाहनों के निबंधन और डिजिटल डाटाबेस की व्यवस्था प्रस्तावित है। दूसरे राज्यों से खनिज लेकर बिहार आने वाले वाहनों में जीपीएस लगाना अनिवार्य किए जाने की बात भी कही गई है।

बिहार ट्रक ओनर्स एसोसिएशन ने पहल का स्वागत किया है। संगठन के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष डीएन सिंह ने कहा कि तकनीक का उपयोग ईमानदार वाहन मालिकों को परेशान करने के बजाय उनका कारोबार सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए होना चाहिए।