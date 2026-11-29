जागरण संवाददाता, भागलपुर। बिहार के 13 जिलों से दिल्ली के लिए नियमित अंतरराज्यीय बस सेवा शुरू हो गई है, लेकिन भागलपुर के यात्रियों को फिलहाल इसका लाभ नहीं मिल पाएगा।

विक्रमशिला पुल के क्षतिग्रस्त होने और परिचालन बंद रहने के कारण भागलपुर से दिल्ली के बीच बस सेवा शुरू करने की योजना पर ब्रेक लग गया है।

भागलपुर के लिए प्रस्तावित 11 बसें अब जनवरी के बाद ही मिलने की संभावना है। हालांकि, यह भी विक्रमशिला पुल पर परिचालन बहाल होने पर निर्भर करेगा।

दरअसल, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से भागलपुर से दिल्ली के बीच भागलपुर-नवगछिया-बेगूसराय-मुजफ्फरपुर मार्ग से बसों का परिचालन प्रस्तावित है, लेकिन पुल टूटने के बाद इस मार्ग से बसों का संचालन संभव नहीं है।

ऐसे में भागलपुर क्षेत्रीय परिवहन प्रमंडल की ओर से फिलहाल बस परिचालन को लेकर कोई तैयारी नहीं की गई है। कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, बसें उपलब्ध होने के बाद कुछ बसों का परिचालन मुंगेर और जमुई से कराया जा सकता है, लेकिन भागलपुर डिपो से सेवा शुरू होने की संभावना फिलहाल नहीं है।

गौरतलब है कि शुक्रवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज सिंह और बिहार के परिवहन मंत्री दामोदर रावत ने बिहार-दिल्ली अंतरराज्यीय बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस सेवा के तहत बिहार के 13 जिलों से 18 मार्गों पर बसें चलेंगी। पूर्णिया और अररिया की ओर से भी दिल्ली के लिए बस परिचालन की व्यवस्था की गई है। भागलपुर के यात्रियों को इस सुविधा के लिए अब विक्रमशिला पुल पर परिचालन बहाल होने का इंतजार करना पड़ेगा।

पुल टूटने से बसों का परिचालन ठप, हर दिन डेढ़ लाख का घाटा विक्रमशिला पुल का स्लैब तीन मई की देर रात टूटकर गंगा नदी में समा गया था। इसके बाद से पुल पर परिचालन बंद होने का असर अब सरकारी बस सेवा पर भी दिखने लगा है।

भागलपुर पथ परिवहन निगम को प्रतिदिन करीब डेढ़ लाख रुपये का राजस्व नुकसान हो रहा है। कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, पहले नवगछिया के रास्ते पूर्णिया और बेगूसराय जाने वाली बसों का परिचालन होता था, जो पूरी तरह बंद है।

पहले सरकारी बसों से रोजाना करीब 50 हजार और पीपीपी मोड की बसों से औसतन एक लाख रुपये की आमदनी होती थी। वर्तमान में केवल 12 से 15 बसें ही ठीक से चल रही हैं। अभी मुख्य रूप से पिंक बस और बांका-जमुई रूट पर बसों का परिचालन हो रहा है।