बिहार में टीचरों के वेतन भुगतान की होगी जांच, 98 लाख के फर्जीवाड़े के बाद जागा वित्त विभाग

जागरण संवाददाता, भागलपुर। जिला शिक्षा विभाग में फर्जी शिक्षिका के नाम पर 98.12 लाख रुपये के वेतन भुगतान का मामला सामने आने के बाद बिहार सरकार का वित्त विभाग सख्त हो गया है।

वित्त विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार ने शिक्षा विभाग के सचिव को पत्र जारी कर राज्यभर में पदाधिकारियों, शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतन एवं भत्तों की शत-प्रतिशत जांच करने का निर्देश दिया है। अगले माह के वेतन भुगतान से पहले यह जांच अनिवार्य रूप से पूरी करनी होगी।