जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bihar Fake Teachers : फर्जी प्रमाणपत्र के सहारे शिक्षक की नौकरी हासिल करने वालों की अब खैर नहीं है। भागलपुर जिले में ऐसे शिक्षकों की पहचान कर उनकी सेवा समाप्त करने के साथ-साथ प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। शिक्षा विभाग के निदेशक (प्रशासन) विजय कुमार पाण्डेय ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किया है।

इसके तहत वर्ष 2006 से 2021 के बीच हुए शिक्षक नियोजन की गहन समीक्षा की जाएगी। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की जांच में फर्जी प्रमाणपत्र साबित होने के बावजूद जिन शिक्षकों पर अब तक सेवा समाप्ति की कार्रवाई लंबित है, उनके मामलों का भी त्वरित निष्पादन करना होगा।

चार श्रेणियों में बांटे गए फर्जी शिक्षक, प्रथम दृष्टया प्रमाण मिलने पर होगी FIR विभाग ने फर्जी शिक्षकों को चार श्रेणियों में बांटकर उनकी पहचान करने का निर्देश दिया है। इनमें मिथ्या नियुक्ति, दूसरे के नाम पर नौकरी हासिल करना, अमान्य संस्थान से प्रमाणपत्र लेना और मान्य संस्थान के नाम पर कूटरचित (जाली) प्रमाणपत्र बनवाना शामिल है। नियुक्ति की निर्धारित अर्हक (योग्यता) तिथि पर आवश्यक अर्हता नहीं रखने वाले शिक्षकों की सेवा तुरंत समाप्त की जाएगी। वहीं, फर्जी प्रमाणपत्र के आधार पर नौकरी पाने का मामला प्रथम दृष्टया प्रमाणित होने पर संबंधित शिक्षक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी।

बीपीएससी से नियुक्त 7800 से अधिक शिक्षकों के प्रमाणपत्रों की भी होगी जांच कार्रवाई का यह दायरा सिर्फ पुराने नियोजित शिक्षकों तक ही सीमित नहीं रहेगा। बीपीएससी (BPSC) के माध्यम से जिले में नियुक्त प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक और विद्यालय अध्यापकों के लंबित प्रमाणपत्र सत्यापन को भी जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया है।