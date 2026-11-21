जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bhagalpur Education Department Vigilance Raid MDM DPM Manoj Kumar Arrested : भागलपुर जिला शिक्षा विभाग पर एक बार फिर भ्रष्टाचार का बड़ा दाग लगा है। इस बार निगरानी अन्वेषण ब्यूरो (विजिलेंस) की टीम ने मध्याह्न भोजन (एमडीएम) शाखा के जिला कार्यक्रम प्रबंधक (डीपीएम) मनोज कुमार को एक लाख 10 हजार रुपये के साथ रंगे हाथ पकड़ा है।

शनिवार को पांच सदस्यीय निगरानी टीम अचानक कचहरी परिसर स्थित जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) कार्यालय के निचले तल पर संचालित एमडीएम शाखा पहुंची। टीम सीधे डीपीएम मनोज कुमार के केबिन में दाखिल हुई, जहां से रिश्वत की यह राशि बरामद की गई। कार्रवाई के बाद निगरानी टीम उन्हें अपने साथ सर्किट हाउस ले गई है। वहीं, जिला शिक्षा पदाधिकारी मुकेश कुमार को भी सर्किट हाउस बुलाया गया है।

जिस प्रखंड बीआरपी के मानदेय में हुई थी कटौती, वही बने परिवादी मिली जानकारी के मुताबिक, प्रखंड बीआरपी रजनीश कुमार ही इस मामले में परिवादी (शिकायतकर्ता) थे। उनकी शिकायत के सत्यापन के बाद निगरानी की टीम कार्रवाई के लिए पहुंची थी। खास बात यह है कि कुछ दिन पहले जिलाधिकारी के निर्देश पर वित्तीय मामलों में अनियमितता को लेकर रजनीश कुमार के मानदेय में हर महीने कटौती करने का आदेश दिया गया था। साथ ही, उन्हें अगले आदेश तक जिला कार्यालय में प्रतिनियुक्त कर दिया गया था।

इधर, डीईओ मुकेश कुमार ने बताया कि फिलहाल पूरे मामले की जानकारी जिलाधिकारी को दी जा रही है। इसके बाद प्रशासनिक स्तर पर आगे की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। 98.12 ला के गबन का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि फिर हुई बड़ी कार्रवाई गौरतलब है कि जिला शिक्षा विभाग में 98.12 लाख रुपये के गबन का बहुचर्चित मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा है। इस प्रकरण में तत्कालीन डीपीओ स्थापना और संविदा आधारित ऑपरेटर अविनाश कुमार को जेल जाना पड़ा था, जबकि वरीय लिपिक शिशिर झा अब तक फरार हैं। इस मामले में तत्कालीन डीपीओ और डीईओ को भी निलंबित किया जा चुका है।