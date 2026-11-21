जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bhagalpur Sankalp Sandhya : सरकारी स्कूलों में शाम के समय पढ़ाई की रौनक लौटाने का संकल्प तीसरे ही दिन लड़खड़ा गया है। कमजोर विद्यार्थियों को अतिरिक्त पढ़ाई से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई 'संकल्प संध्या' योजना की जमीनी हकीकत गुरुवार को भागलपुर जिला स्कूल में सामने आ गई।

औचक निरीक्षण करने पहुंचे क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक (आरडीडीई) सुभाष कुमार गुप्ता को शाम 5:45 बजे ही स्कूल की कक्षाएं पूरी तरह खाली मिलीं। वहां न तो पढ़ने वाले बच्चे थे और न ही पढ़ाने वाले शिक्षक। जिस योजना के तहत शाम 5:00 से साढ़े 7:00 बजे तक कक्षाएं संचालित होनी हैं, वहां निर्धारित समय से काफी पहले ही सन्नाटा पसर चुका था।

निरीक्षण के दौरान प्रभारी प्राचार्य डॉ. शतदल मंजरी ने सफाई दी कि बच्चों के लिए रिफ्रेशमेंट (नाश्ते) की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए भूख लगने के कारण बच्चों को घर भेजना पड़ा। साथ ही, शिक्षकों के भी शाम में रुकने में रुचि नहीं लेने की बात सामने आई। आरडीडीई ने इस स्थिति पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि 'संकल्प संध्या' के लिए नामित शिक्षकों से स्पष्टीकरण पूछा जाएगा और उन्हें अपनी जिम्मेदारी निभानी ही होगी।

तीन दिन में ही खुल गई व्यवस्था की पोल, बरारी के स्कूल ने पेश की मिसाल 17 नवंबर से शुरू हुई इस महत्वाकांक्षी पहल के पहले दिन जिला स्कूल में महज तीन विद्यार्थी पहुंचे थे। दूसरे दिन संख्या बढ़कर 23 हुई, जिससे उम्मीद जगी थी कि धीरे-धीरे बच्चों की भागीदारी बढ़ेगी, लेकिन तीसरे दिन औचक जांच में पूरी व्यवस्था ही नदारद मिली।

इसके ठीक उलट, बरारी स्थित राय हरिमोहन ठाकुर उच्च विद्यालय में 'संकल्प संध्या' की पढ़ाई नियमित रूप से चलती मिली। यहां लड़के और लड़कियों, दोनों की उपस्थिति लगातार बढ़ रही है। आरडीडीई सुभाष कुमार गुप्ता ने वहां भी कक्षाओं का निरीक्षण किया और व्यवस्था का जायजा लिया।