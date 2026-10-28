भागलपुर में भोलानाथ फ्लाइओवर और ROB निर्माण को मिली गति, भू-अर्जन की बाधाएं दूर

जागरण संवाददाता, भागलपुर। भू-अर्जन नहीं होने से शहर में बन रहे भोलानाथ फ्लाइओवर और भागलपुर-गोराडीह मार्ग के रेल ओवर ब्रिज (आरओबी) का काम प्रभावित हो रहा है।

हालांकि, 15 करोड़ रुपये मुआवजा राशि के भुगतान के बाद मिरजानहाट शीतला स्थान चौक के पास फ्लाइओवर के पिलर खड़े करने का रास्ता साफ हो गया है। छठ पूजा के बाद यहां काम शुरू होगा।

मिरजानहाट और भीखनपुर गुमटी नंबर तीन के बीच 1300 मीटर लंबे भोलानाथ फ्लाइओवर के लिए शीतला स्थान चौक के पास ए-1 और भीखनपुर त्रिमूर्ति चौक के पास ए-2 पियर के निर्माण में भू-अर्जन की समस्या थी।

त्रिमूर्ति चौक से आगे एक और पिलर बनाया जाना है। इसकी पाइलिंग करीब एक साल पहले हो चुकी है, लेकिन जमीन मिलने के बाद ही पिलर खड़ा करने का काम शुरू हो सकेगा। योजना अगले साल पूरी करने का लक्ष्य है।