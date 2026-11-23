जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bhagalpur Weather Update :मौसम के बदले मिजाज और बेमौसम बारिश के बाद अब भागलपुर वासियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, जिले में बारिश की गतिविधियों में अब कमी आने के स्पष्ट संकेत हैं।

सोमवार को सुबह के समय आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और बादलों की आवाजाही के साथ दिन की शुरुआत होने के आसार हैं, लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही बादलों की सक्रियता कम हो जाएगी। दोपहर के आसपास सूर्यदेव के दर्शन होने और खिली हुई धूप निकलने की पूरी संभावना है। फिलहाल बारिश की संभावना बेहद कम है और मौसम शुष्क बना रहेगा।

बिहार-झारखंड से गुजर रही द्रोणिका, पर भागलपुर में नहीं बरसेंगे बादल भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, वर्तमान में उत्तर-पूर्वी मध्य प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में एक निम्न दबाव का क्षेत्र सक्रिय है। इससे जुड़ा चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है। इसके प्रभाव से पूर्वी मध्य प्रदेश से मणिपुर तक बिहार और झारखंड होते हुए एक द्रोणिका (ट्रफ लाइन) गुजर रही है। हालांकि, मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि इन मौसमी गतिविधियों का भागलपुर में बारिश के रूप में कोई खास असर पड़ने की संभावना नहीं है।

रविवार को 27.1 मिमी हुई वर्षा, 98 प्रतिशत तक पहुंची हवा में नमी मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, रविवार सुबह साढ़े आठ बजे तक जिले में 26.7 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई थी, जबकि इसके बाद शाम साढ़े पांच बजे तक 0.4 मिलीमीटर अतिरिक्त बारिश हुई। रविवार को भागलपुर का अधिकतम तापमान 24.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।