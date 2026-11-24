बंगाल की खाड़ी में बने मौसमी सिस्टम का भागलपुर पर नहीं दिखेगा बड़ा असर, सुबह कोहरा तो दोपहर शुष्क रहेगा मौसम
Bhagalpur Weather Forecast भागलपुर में मंगलवार को मौसम शुष्क रहने की संभावना है। सुबह हल्की धुंध रहेगी, जबकि दोपहर में धूप खिलेगी और रात में हल्की ठंड महसूस होगी। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय मौसमी प्रणालियों का जिले पर सीमित असर रहेगा और वर्षा की कोई संभावना नहीं है।
HighLights
मंगलवार को भागलपुर में मौसम सामान्यतः शुष्क रहेगा।
सुबह हल्की धुंध या कुहासा छाने की संभावना है।
बंगाल की खाड़ी के सिस्टम का असर सीमित रहेगा।
जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bhagalpur Weather Forecast जिले में मंगलवार को मौसम सामान्यतः शुष्क रहने की संभावना है। सुबह के समय वातावरण में हल्की धुंध या कुहासा छा सकता है, हालांकि दिन चढ़ने के साथ धुंध छंटने और धूप निकलने के पूरे आसार हैं। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, जिले में फिलहाल वर्षा की कोई विशेष संभावना नहीं है।
दोपहर में आंशिक धुंधला रह सकता है आसमान, रात में महसूस होगी ठंड
मौसम विभाग के मुताबिक, दोपहर के समय आसमान साफ से आंशिक रूप से धुंधला रह सकता है। वहीं, शाम ढलने के बाद और रात के समय मौसम पूरी तरह साफ रहने के साथ हल्की ठंड महसूस की जा सकती है।
भागलपुर का मौसम पूर्वानुमान एवं सक्रिय मौसमी प्रणालियां
|पहलू / समय
|मौसम की स्थिति एवं वैज्ञानिक विवरण
|सुबह का मौसम
|हल्की धुंध या कुहासा छाए रहने की संभावना; दिन चढ़ने के साथ धुंध छंटेगी।
|दोपहर का मौसम
|अच्छी धूप निकलने के आसार; आसमान साफ से आंशिक रूप से धुंधला रह सकता है।
|शाम व रात का मौसम
|आसमान साफ रहेगा और तापमान में हल्की गिरावट के साथ ठंड महसूस होगी।
|वर्षा की संभावना
|मौसम सामान्यतः शुष्क रहेगा; जिले में बारिश की कोई विशेष संभावना नहीं।
बंगाल की खाड़ी और बांग्लादेश के ऊपर सक्रिय मौसमी प्रणालियों का सीमित प्रभाव
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, वर्तमान में मध्य क्षोभमंडल में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, जिसकी धुरी समुद्र तल से करीब 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर 80 डिग्री पूर्व देशांतर और 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के आसपास स्थित है। इसके अतिरिक्त, उत्तर-पश्चिमी बांग्लादेश और उससे सटे पश्चिम बंगाल के गंगा के मैदानी क्षेत्रों में 0.9 किलोमीटर की ऊंचाई पर तथा उत्तर-पूर्वी असम में 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है।
साथ ही, दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी से पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी तक पूर्वी हवाओं का गर्त विस्तृत है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इन तमाम मौसमी प्रणालियों के सक्रिय रहने के बावजूद भागलपुर जिले के मौसम पर इनका असर बेहद सीमित रहेगा और यहां मौसम शुष्क बना रहेगा।