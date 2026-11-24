जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bhagalpur Weather Forecast जिले में मंगलवार को मौसम सामान्यतः शुष्क रहने की संभावना है। सुबह के समय वातावरण में हल्की धुंध या कुहासा छा सकता है, हालांकि दिन चढ़ने के साथ धुंध छंटने और धूप निकलने के पूरे आसार हैं। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, जिले में फिलहाल वर्षा की कोई विशेष संभावना नहीं है।

दोपहर में आंशिक धुंधला रह सकता है आसमान, रात में महसूस होगी ठंड मौसम विभाग के मुताबिक, दोपहर के समय आसमान साफ से आंशिक रूप से धुंधला रह सकता है। वहीं, शाम ढलने के बाद और रात के समय मौसम पूरी तरह साफ रहने के साथ हल्की ठंड महसूस की जा सकती है।