भागलपुर में टला बड़ा रेल हादसा, पटरी से पेंडुल क्लिप गायब, गेटमैन की सतर्कता से बचीं जनसेवा-विक्रमशिला एक्सप्रेस

जागरण संवाददाता, भागलपुर। भागलपुर और नाथनगर रेलवे स्टेशनों के बीच एक बड़ी साजिश उस वक्त नाकाम हो गई, जब समय रहते रेलवे के एक सतर्क कर्मचारी की नजर पटरी से गायब हुए पेंडुल क्लिप पर पड़ गई।

शरारती तत्वों द्वारा मुस्लिम हाई के पास करीब आठ-दस जगहों पर पटरी के पेंडुल क्लिप खोल दिए गए थे, जिससे डाउन लाइन से गुजरने वाली जनसेवा एक्सप्रेस सहित अन्य ट्रेनें दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल-बाल बच गईं।

इस सनसनीखेज घटना के कारण डाउन लाइन पर ट्रेन संचालन बुरी तरह प्रभावित हुआ और प्रसिद्ध 12368 डाउन विक्रमशिला एक्सप्रेस को एक घंटे तक नाथनगर स्टेशन पर ही रोककर रखना पड़ा।

गेटमैन की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा

घटना गुरुवार सुबह की है। सुबह करीब आठ बजे जब गेटमैन की नजर पटरी पर पड़ी, तो उसने देखा कि कई जगहों से पेंडुल क्लिप गायब हैं। उसने तुरंत इसकी सूचना रेलवे के उच्च अधिकारियों को दी। गनीमत यह रही कि इससे ठीक पहले जनसेवा एक्सप्रेस उस मार्ग से गुजर चुकी थी, अन्यथा एक भीषण रेल दुर्घटना हो सकती थी।

रेलवे अधिकारियों का अनुमान है कि शरारती तत्वों ने यह घिनौनी हरकत बीती रात में ही अंजाम दी होगी। पेंडुल क्लिप खुलने से ट्रेन के डिरेल होने (पटरी से उतरने) की प्रबल संभावना रहती है, जिससे आशंका जताई जा रही है कि इसके पीछे किसी बड़ी दुर्घटना को अंजाम देने की साजिश थी।

एक घंटे तक नाथनगर में खड़ी रही विक्रमशिला एक्सप्रेस सूचना मिलते ही रेलवे महकमे में हड़कंप मच गया। आनन-फानन में रेलवे तकनीकी कर्मियों की टीम मौके पर पहुंची। इस बीच, सुरक्षा के मद्देनजर सुबह 8.29 बजे नाथनगर स्टेशन पर पहुंची विक्रमशिला एक्सप्रेस को वहीं रोक दिया गया। ट्रेन सुबह 8.29 से 9.30 बजे तक नाथनगर स्टेशन पर ही खड़ी रही।