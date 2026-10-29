दिल्ली में राष्ट्रीय टेनिस बॉल क्रिकेट खेलेंगी भागलपुर की बेटियां, जीसिका और तनीषा का अंडर-19 बिहार टीम में चयन

डिजिटल डेस्क, भागलपुर। भागलपुर की बेटियों ने एक बार फिर अपनी खेल प्रतिभा के दम पर राष्ट्रीय फलक पर जिले और पूरे राज्य का मान बढ़ाया है। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SGFI) की ओर से देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित होने जा रही 70वीं नेशनल टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता (2026-27) के लिए भागलपुर की दो प्रतिभावान छात्राओं का चयन किया गया है।

इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए घोषित अंडर-19 बालिका वर्ग की बिहार टीम में माउंट असीसी स्कूल की छात्रा जीसिका और सेंट जोसेफ स्कूल की छात्रा तनीषा सिंह ने अपनी जगह पक्की कर ली है। यह राष्ट्रीय प्रतियोगिता आगामी 31 अक्टूबर से 5 नवंबर 2026 तक दिल्ली में आयोजित की जाएगी, जिसमें देश भर के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेष्ठ टीमें हिस्सा लेंगी। कड़े अभ्यास और उत्कृष्ट प्रदर्शन के दम पर चयन माउंट असीसी स्कूल की जीसिका और सेंट जोसेफ स्कूल की तनीषा सिंह ने जिला और राज्यस्तरीय चयन ट्रायल्स के दौरान अपने उत्कृष्ट खेल कौशल, सटीक गेंदबाजी और आक्रामक बल्लेबाजी का शानदार प्रदर्शन किया।

दोनों खिलाड़ियों के लगातार बेहतरीन और अनुशासित प्रदर्शन को देखते हुए चयनकर्ताओं ने उन्हें बिहार की अंडर-19 टीम में शामिल करने का निर्णय लिया। उनकी इस सफलता से उनके परिवारों के साथ-साथ पूरे जिले के खेल प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह है।

खेल संघों और स्कूल प्रबंधन ने दी शुभकामनाएं राष्ट्रीय स्तर पर अपनी खेल प्रतिभा का लोहा मनवाने का अवसर मिलने पर जिले के खेल जगत में खुशी की लहर दौड़ गई है। जिला खेल पदाधिकारी (DSO) जसीम अंसारी, जिला टेनिस संघ के सचिव, दोनों स्कूलों के प्राचार्यों और विभिन्न खेल संगठनों के पदाधिकारियों ने जीसिका और तनीषा को ढेरों बधाइयां दी हैं।