जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bhagalpur Teachers Salary Cut 196 Absent in Jagdishpur सरकारी स्कूलों में शिक्षक समय पर पहुंच रहे हैं या नहीं, अब इसका हिसाब केवल पारंपरिक हाजिरी रजिस्टर से नहीं चलेगा। मोबाइल आधारित ई-शिक्षाकोष पोर्टल की एक ऑनलाइन जांच ने जिले के जगदीशपुर प्रखंड के शिक्षकों की उपस्थिति व्यवस्था की पोल खोल दी है।

लगातार दो दिनों की जांच में 196 शिक्षक अनुपस्थित मिले हैं। शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए इन सभी शिक्षकों के संबंधित दिनों के वेतन में कटौती करने का आदेश दिया है। इतना ही नहीं, 153 शिक्षकों ने स्कूल से निकलने (प्रस्थान) का समय तक पोर्टल पर दर्ज नहीं किया था, जिस पर विभाग ने गहरी चिंता जताई है।

जगदीशपुर बीईओ से तीन दिन में मांगा स्पष्टीकरण क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक (आरडीडीई) सुभाष कुमार गुप्ता ने इस मामले में पत्र जारी कर जगदीशपुर के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी (बीईओ) से जवाब तलब किया है। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि 18 नवंबर को पोर्टल की जांच में 55 शिक्षक अनुपस्थित पाए गए थे, जबकि 153 शिक्षकों के विद्यालय से प्रस्थान का समय दर्ज नहीं था। वहीं, अगले ही दिन 19 नवंबर को दोबारा जांच की गई तो 141 शिक्षक अनुपस्थित मिले। इस प्रकार दो दिनों में कुल 196 शिक्षक गायब मिले, जिनके वेतन काटने के निर्देश दिए गए हैं।

वरना होगी कार्रवाई इस मामले में सबसे गंभीर बात यह है कि शिक्षकों की 'इन' और 'आउट' उपस्थिति की नियमित जांच का निर्देश 26 अक्टूबर को ही दिया गया था, इसके बावजूद व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ। अब आरडीडीई ने जगदीशपुर बीईओ से पूछा है कि दोषी शिक्षकों के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई है। उन्हें तीन दिनों के भीतर कार्रवाई का साक्ष्य और स्पष्टीकरण देना होगा, अन्यथा स्वयं बीईओ पर भी विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

18 नवंबर को गायब रहने वाले 1,385 शिक्षकों का भी कट सकता है वेतन दीपावली और छठ महापर्व की छुट्टियों के बाद स्कूल खुलते ही शिक्षकों की अनुपस्थिति को लेकर शिक्षा विभाग पूरी तरह सख्त हो गया है। आरडीडीई सुभाष कुमार गुप्ता के निर्देश पर 18 और 19 नवंबर को विद्यालय नहीं पहुंचने वाले शिक्षकों की कुंडली खंगालनी शुरू कर दी गई है।