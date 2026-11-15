अंग एक्सप्रेस के रैक से सोमवार को चलेगी भागलपुर-पटना स्पेशल ट्रेन, 18 नवंबर को जयपुर के लिए रवाना होगी विशेष गाड़ी

जागरण संवाददाता, भागलपुर। Chhath Special Train लोक आस्था के महापर्व छठ के समापन के बाद यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे ने भागलपुर से पटना और जयपुर के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। इससे बाहर लौटने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी और नियमित ट्रेनों पर भीड़ का दबाव कम होगा।

अंग एक्सप्रेस के रैक से चलेगी भागलपुर-पटना स्पेशल रेलवे अधिकारियों के अनुसार, अंग एक्सप्रेस सोमवार को भागलपुर पहुंचती है और दो दिनों तक इसका रैक यार्ड में खड़ा रहता है। यात्रियों की सुविधा के लिए अंग एक्सप्रेस के इसी रैक से 03431 अप भागलपुर-पटना स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। एसी, स्लीपर और जनरल श्रेणी के 22 कोच वाली यह ट्रेन सोमवार को दिन के 11:10 बजे भागलपुर से रवाना होगी।

विक्रमशिला का घटेगा दबाव वापसी में यह ट्रेन पटना से चलकर रात 2:40 बजे भागलपुर पहुंचेगी। इस स्पेशल ट्रेन का संचालन 16 और 23 नवंबर को किया जाएगा। इसके चलने से भागलपुर से दिन के 11:55 बजे रवाना होने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस पर यात्रियों का दबाव काफी कम होगा।

18 नवंबर को रात 9:30 बजे खुलेगी भागलपुर-जयपुर स्पेशल ट्रेन वहीं, राजस्थान जाने वाले यात्रियों के लिए जयपुर-भागलपुर स्पेशल (09721/09722) ट्रेन चलाई जाएगी। इसके तहत 09722 भागलपुर-जयपुर स्पेशल ट्रेन 18 नवंबर (बुधवार) को रात 9:30 बजे भागलपुर से प्रस्थान करेगी और शुक्रवार तड़के 3:30 बजे जयपुर पहुंचेगी।

दोनों दिशाओं में इस ट्रेन का अजगैवीनाथ धाम, जमालपुर, अभयपुर, किउल, मोकामा, बख्तियारपुर, पटना, दानापुर, आरा, बक्सर, पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, न्यू वेस्ट केबिन पास व मिर्जापुर होते हुए सूबेदारगंज, गोविंदपुरी, इटावा, टूंडला, दौसा और गांधीनगर जयपुर सहित कई प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव दिया गया है।