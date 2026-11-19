भागलपुर में 11 दिन बाद खुले स्कूल, समय पर हाजिरी लगाने को दौड़े शिक्षक; 1385 की गैरहाजिरी पर क्या है नया अपडेट?
Bhagalpur School Reopening Teacher Attendance After Chhath Puja Diwali: भागलपुर में दीपावली और छठ की छुट्टियों के बाद 11 दिन ...और पढ़ें
HighLights
भागलपुर में 11 दिन बाद सरकारी स्कूल फिर से खुले।
पहले दिन 1,385 शिक्षक ऑनलाइन हाजिरी दर्ज नहीं करा पाए।
शिक्षा विभाग ने अनुपस्थित शिक्षकों से जवाब तलब करने का निर्देश दिया।
जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bhagalpur School Reopening Teacher Attendance After Chhath Puja Diwali: दीपावली और लोकआस्था के महापर्व छठ पूजा की लंबी छुट्टियों के बाद बुधवार को जिले के सरकारी स्कूल 11 दिन बाद दोबारा खुले। लंबे अवकाश के बाद पहले ही दिन समय पर विद्यालय पहुंचकर ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने के लिए शिक्षकों में सुबह से ही आपाधापी और होड़ मची रही। हालांकि, पहले दिन की इस दौड़-भाग के बावजूद जिले के 1,385 शिक्षक अपनी हाजिरी दर्ज कराने में असफल रहे, जिस पर अब शिक्षा विभाग की नजरें टेढ़ी हो गई हैं।
2018 स्कूलों में से सिर्फ एक रहा बंद, 15 हजार से अधिक जुटे शिक्षक
शिक्षा विभाग द्वारा जारी आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार, भागलपुर जिले के कुल 17,075 शिक्षकों में से 15,203 शिक्षकों ने पहले दिन अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इनमें से 14,570 शिक्षकों ने स्कूलों में पहुंचकर खुद ऑनलाइन हाजिरी बनाई, जबकि 633 शिक्षक आधिकारिक तौर पर 'मार्क ऑन ड्यूटी' (विभागीय कार्यों के लिए तैनात) रहे। इसके अलावा 487 शिक्षक पूर्व स्वीकृत अवकाश पर थे।
जिले के कुल 2018 सरकारी स्कूलों में से 2017 विद्यालयों में पठन-पाठन और शिक्षकों की उपस्थिति सुचारू रूप से दर्ज की गई। पूरे जिले में केवल एक स्कूल ऐसा रहा, जहां पहले दिन किसी भी शिक्षक की हाजिरी दर्ज नहीं हो सकी।
प्रखंडवार आंकड़ों में कहलगांव अव्वल, शहर में भी 146 रहे गैरहाजिर
छुट्टियों के बाद पहले दिन अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों के मामले में कहलगांव प्रखंड सबसे आगे रहा, जहां 192 शिक्षकों ने ऑनलाइन हाजिरी दर्ज नहीं की। इसके अलावा अन्य प्रखंडों की स्थिति इस प्रकार रही:
नगर निगम क्षेत्र: 146 शिक्षक नदारद रहे।
सुल्तानगंज प्रखंड: 124 शिक्षकों की उपस्थिति नहीं बनी।
पीरपैंती प्रखंड: 105 शिक्षक अनुपस्थित पाए गए।
शाहकुंड प्रखंड: 96 शिक्षकों की हाजिरी दर्ज नहीं हुई।
नाथनगर प्रखंड: 92 शिक्षक नहीं पहुंचे।
जगदीशपुर प्रखंड: 81 शिक्षक गैरहाजिर रहे।
सन्हौला प्रखंड: 78 शिक्षकों की हाजिरी नहीं बनी।
शिक्षा विभाग ने मांगी रिपोर्ट, अनुपस्थिति का कारण बताना होगा महत्वपूर्ण
एक लंबी छुट्टी के बाद स्कूलों के सुचारू संचालन को लेकर शिक्षा विभाग पहले से ही मुस्तैद था। विभाग द्वारा ऑनलाइन हाजिरी के आंकड़ों की बारीकी से निगरानी की गई। पहले ही दिन इतनी बड़ी संख्या (1385) में शिक्षकों की हाजिरी दर्ज न होने को विभाग ने गंभीरता से लिया है। अब विभागीय स्तर पर इन सभी अनुपस्थित शिक्षकों से जवाब तलब किया जा सकता है और उनके लिए अनुपस्थिति का वैध और संतोषजनक कारण स्पष्ट करना बेहद महत्वपूर्ण होगा।
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