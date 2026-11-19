जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bhagalpur School Reopening Teacher Attendance After Chhath Puja Diwali: दीपावली और लोकआस्था के महापर्व छठ पूजा की लंबी छुट्टियों के बाद बुधवार को जिले के सरकारी स्कूल 11 दिन बाद दोबारा खुले। लंबे अवकाश के बाद पहले ही दिन समय पर विद्यालय पहुंचकर ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने के लिए शिक्षकों में सुबह से ही आपाधापी और होड़ मची रही। हालांकि, पहले दिन की इस दौड़-भाग के बावजूद जिले के 1,385 शिक्षक अपनी हाजिरी दर्ज कराने में असफल रहे, जिस पर अब शिक्षा विभाग की नजरें टेढ़ी हो गई हैं।

2018 स्कूलों में से सिर्फ एक रहा बंद, 15 हजार से अधिक जुटे शिक्षक शिक्षा विभाग द्वारा जारी आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार, भागलपुर जिले के कुल 17,075 शिक्षकों में से 15,203 शिक्षकों ने पहले दिन अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इनमें से 14,570 शिक्षकों ने स्कूलों में पहुंचकर खुद ऑनलाइन हाजिरी बनाई, जबकि 633 शिक्षक आधिकारिक तौर पर 'मार्क ऑन ड्यूटी' (विभागीय कार्यों के लिए तैनात) रहे। इसके अलावा 487 शिक्षक पूर्व स्वीकृत अवकाश पर थे।

जिले के कुल 2018 सरकारी स्कूलों में से 2017 विद्यालयों में पठन-पाठन और शिक्षकों की उपस्थिति सुचारू रूप से दर्ज की गई। पूरे जिले में केवल एक स्कूल ऐसा रहा, जहां पहले दिन किसी भी शिक्षक की हाजिरी दर्ज नहीं हो सकी।

प्रखंडवार आंकड़ों में कहलगांव अव्वल, शहर में भी 146 रहे गैरहाजिर छुट्टियों के बाद पहले दिन अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों के मामले में कहलगांव प्रखंड सबसे आगे रहा, जहां 192 शिक्षकों ने ऑनलाइन हाजिरी दर्ज नहीं की। इसके अलावा अन्य प्रखंडों की स्थिति इस प्रकार रही: