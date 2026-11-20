जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bhagalpur Railway News Sleeper Vande Bharat Amrit Bharat : आसनसोल में आयोजित रेलवे मंडल संसदीय समिति की बैठक में भागलपुर की रेल सुविधाओं के विस्तार का मुद्दा प्रमुखता से गूंजा। सांसद अजय कुमार मंडल के प्रतिनिधि ने बैठक में भागलपुर लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव, नई ट्रेनों के परिचालन, यात्री सुविधाओं के विकास और भागलपुर में अलग रेल मंडल की स्थापना समेत कई महत्वपूर्ण मांगें रखीं। उन्होंने रेलवे के वरीय अधिकारियों से क्षेत्र की वर्षों से लंबित इन मांगों पर गंभीरता से विचार कर शीघ्र कार्रवाई करने का आग्रह किया।

सुल्तानगंज में विक्रमशिला व सबौर-घोघा-लैलख में इन ट्रेनों के ठहराव का प्रस्ताव बैठक में स्थानीय यात्रियों की सुविधा के लिए कई स्टेशनों पर महत्वपूर्ण ट्रेनों के ठहराव और विस्तार की मांग रखी गई: सुल्तानगंज: विक्रमशिला एक्सप्रेस और सूरत-भागलपुर एक्सप्रेस का ठहराव।

सबौर: जमालपुर-हावड़ा एक्सप्रेस, वनांचल एक्सप्रेस और ब्रह्मपुत्र मेल का ठहराव।

घोघा: गया-हावड़ा एक्सप्रेस का ठहराव।

पीरपैंती: मालदा-पटना एक्सप्रेस का ठहराव।

लैलख ममलखा: फरक्का एक्सप्रेस, गया-हावड़ा एक्सप्रेस, दानापुर-साहिबगंज इंटरसिटी और वनांचल एक्सप्रेस का ठहराव।

ट्रेन विस्तार: साहिबगंज-हावड़ा इंटरसिटी एक्सप्रेस का विस्तार कर भागलपुर से सुबह परिचालन शुरू करने की मांग। दिल्ली, पुणे और वाराणसी के लिए नई वंदे भारत व अमृत भारत ट्रेन की मांग सांसद प्रतिनिधि ने लंबी दूरी के यात्रियों की सुविधा के लिए भागलपुर से आनंद विहार के बीच स्लीपर वंदे भारत और स्लीपर अमृत भारत ट्रेन चलाने का प्रस्ताव रखा। इसके साथ ही भागलपुर से वाराणसी के लिए सुबह नई वंदे भारत ट्रेन और विक्रमशिला एक्सप्रेस के समानांतर नई दिल्ली के लिए क्लोन ट्रेन चलाने की मांग की गई।

बैठक में भागलपुर-पुणे के बीच नई ट्रेन शुरू करने तथा अंग एक्सप्रेस को सप्ताह में एक दिन के बजाय दो दिन चलाने का भी आग्रह किया गया। प्रतिनिधि ने कहा कि अंग एक्सप्रेस के फेरे बढ़ने से बेंगलुरु जाने वाले यात्रियों, विशेषकर इलाज के लिए जाने वाले मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी।

कहलगांव में लिफ्ट-एस्केलेटर, नाथनगर में आरओबी और अलग रेल मंडल की मांग दैनिक यात्रियों की सुविधा के लिए जमालपुर-भागलपुर और भागलपुर-साहिबगंज रेलखंड पर अतिरिक्त पैसेंजर व मेमू ट्रेनें चलाने तथा ट्रेनों में सामान्य श्रेणी के अतिरिक्त कोच लगाने की मांग की गई। यात्री सुविधाओं के तहत लैलख ममलखा में यात्री शेड व शौचालय तथा कहलगांव स्टेशन पर लिफ्ट और एस्केलेटर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा गया।