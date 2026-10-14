रेलवे की एडवाइजारी: 30 अक्टूबर तक बिना टिकट प्लेटफॉर्म पर नो-एंट्री, अचानक नहीं बदलेंगे ट्रेनों के प्लेटफॉर्म

जागरण संवाददाता, भागलपुर। दुर्गा पूजा और दीपावली व छठ पूजा मनाने के लिए आने वाले यात्रियों की भीड़ को देखते हुए भागलपुर सहित पूर्व रेलवे के सभी प्रमुख स्टेशनों के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की गई है। 30 अक्टूबर तक सिर्फ टिकट धारकों को ही प्लेटफॉर्म पर प्रवेश दिया जाएगा।

इसके साथ ही बिना पूर्व अनुमति या पुख्ता कारण ट्रेन का प्लेटफॉर्म नहीं बदल सकेंगे। त्योहार के सीजन में भीड़ नियंत्रित करने के लिए भागलपुर समेत प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर निगरानी एवं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए सभी प्रमुख स्टेशनों पर पर्याप्त पानी की उपलब्धता और खान-पान के स्टॉल को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए हैं। इधर, त्योहार तक किसी भी ट्रेन का अचानक प्लेटफॉर्म नहीं बदला जा सकेगा। अगर कोई बहुत आपात स्थिति होती है, तो पूर्व अनुमति के बाद ही ऐसा किया जा सकेगा। प्लेटफॉर्म का बदलाव ट्रेन के आने या प्रस्थान के दो घंटे पहले करना होगा।

24 घंटे होगी मॉनिटरिंग मुख्यालय एवं मंडलों में बनाए गए वार रूम में 24 घंटे अधिकारी और कर्मचारी तैनात रहेंगे। ये अधिकारी रोजाना होने वाली भीड़ का आकलन करेंगे और जरूरत पड़ने पर तत्काल नई स्पेशल ट्रेन चला सकेंगे। यात्रियों को कोई असुविधा न हो इसके लिए अतिरिक्त फोर्स तैनात करने के भी निर्देश दिए गए हैं।