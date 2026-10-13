भागलपुर से बस सेवा शुरू; मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय व बरौनी होकर मुजफ्फरपुर जाएगी बस, किराया मात्र 410 रुपये

जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bhagalpur To Muzaffarpur BSRTC Bus Service: आगामी दुर्गापूजा, दीपावली और लोकआस्था के महापर्व छठ के दौरान ट्रेनों में होने वाली भारी भीड़ और सीमित रेल सेवाओं से जूझने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (BSRTC) ने भागलपुर से मुजफ्फरपुर के बीच सीधी बस सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है। गुरुवार से इस बस का नियमित परिचालन शुरू हो जाएगा। मुजफ्फरपुर तक का सफर तय करने के लिए यात्रियों को प्रति सीट 410 रुपये किराया देना होगा।

सुबह 7:30 बजे स्टेशन से खुलेगी बस, कई जिलों को फायदा परिवहन निगम की ओर से जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, यह बस प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे भागलपुर रेलवे स्टेशन परिसर से रवाना होगी। यह सेवा सुल्तानगंज, मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, बरौनी, तेघड़ा, मुसरीघरारी और दलसिंहसराय जैसे महत्वपूर्ण शहरों व कस्बों से होकर गुजरेगी। इस रूट से चलने के कारण केवल मुजफ्फरपुर जाने वालों को ही नहीं, बल्कि बीच के जिलों और कस्बों में आवागमन करने वाले दैनिक व त्योहारी यात्रियों को भी सीधा लाभ मिलेगा।

50 सीटर बस में मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं लंबी दूरी के सफर को आरामदायक और सुरक्षित बनाने के लिए बस में विशेष सुविधाएं दी गई हैं। क्षेत्रीय प्रबंधक आशीष कुमार पांडे ने बताया कि यह 50 सीटर बस है, जिसमें यात्रियों के आराम के लिए पुशबैक सीटें लगाई गई हैं। इसके अलावा हर सीट के पास मोबाइल चार्जिंग प्वाइंट, महिला और आम यात्रियों की सुरक्षा के लिए अंदर सीसीटीवी कैमरे तथा वास्तविक लोकेशन ट्रैक करने के लिए जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम उपलब्ध रहेगा।