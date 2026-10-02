जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bhagalpur Dhanbad Jogbani BSRTC Bus : दुर्गापूजा, दीपावली और लोकआस्था के महापर्व छठ के दौरान परदेस से घर लौटने और त्योहार मनाने जाने वाले मुसाफिरों की भारी भीड़ को देखते हुए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (बीएसआरटीसी) ने कमर कस ली है। भागलपुर डिपो ने अंतरराज्यीय और क्षेत्रीय बस सेवा के विस्तार की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए हैं।

निगम द्वारा भागलपुर से कोयलांचल धनबाद (झारखंड) और सीमांचल के सीमावर्ती शहर जोगबनी के लिए सीधी सरकारी बस सेवा शुरू करने की योजना बनाई गई है। इससे त्योहारों के दौरान यात्रियों को निजी बसों की मनमानी और अत्यधिक किराए से मुक्ति मिलेगी तथा रियायती दरों पर सुरक्षित व आरामदायक सफर का विकल्प उपलब्ध होगा।

परिवहन निगम के अधिकारियों के अनुसार, दोनों रूटों की जमीनी व्यावहारिकता परखने के लिए रूट सर्वे की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सर्वे रिपोर्ट आते ही बसों की सटीक समय-सारणी और किराया तालिका जारी कर दी जाएगी। प्रस्तावित नई बस सेवा: रूट, क्षमता व सुविधाएं एक नजर में रूट 1: भागलपुर से धनबाद (झारखंड): मार्ग: भागलपुर-हंसडीहा-दुमका-धनबाद। बस क्षमता व संख्या: दो 50-सीटर बसें (दिन के समय परिचालन की योजना)।

रूट 2: भागलपुर से जोगबनी (सीमांचल): मार्ग: भागलपुर-मुंगेर-खगड़िया-नारायणपुर-नवगछिया-पूर्णिया-वीरपुर होकर जोगबनी। बस क्षमता: 42-सीटर डीलक्स बस।

यात्री सुविधाएं: सुरक्षा के लिए इन-बिल्ट CCTV कैमरे व GPS ट्रैकिंग । आरामदायक सफर के लिए पुश-बैक / रिक्लाइनिंग सीटें । सभी सीटों के पास मोबाइल चार्जिंग पोर्ट्स ।

वर्तमान स्थिति: रूट सर्वे जारी; जल्द घोषित होगा किराया व समय-सारणी। धनबाद के लिए हंसडीहा-दुमका रूट, दो 50-सीटर बसें दौड़ेंगी परिवहन निगम की योजना के तहत भागलपुर से धनबाद के बीच दो 50-सीटर बसों का परिचालन शुरू किया जाएगा। यह बसें दिन के समय संचालित होंगी। भागलपुर से खुलने के बाद बस हंसडीहा और दुमका होते हुए सीधे धनबाद पहुंचेगी। इस रूट के शुरू होने से अंग क्षेत्र और संताल परगना के साथ-साथ धनबाद-बोकारो औद्योगिक क्षेत्र में नौकरी व व्यवसाय करने वाले प्रवासियों को आवागमन में सीधी कनेक्टिविटी मिल जाएगी।

जोगबनी रूट पर 42-सीटर बस, मुंगेर-पूर्णिया होकर गुजरेगा मार्ग वहीं, सीमांचल और नेपाल सीमा के यात्रियों की सुविधा के लिए भागलपुर से जोगबनी के बीच 42-सीटर बस चलाने का खाका खींचा गया है। विक्रमशिला सेतु पर परिचालन बंद होने के कारण यह बस भागलपुर से मुंगेर, खगड़िया, नारायणपुर, नवगछिया, पूर्णिया और वीरपुर होते हुए जोगबनी तक का सफर तय करेगी। इस लंबे मार्ग से कोसी और सीमांचल के कई प्रमुख जिले सीधे भागलपुर से जुड़ जाएंगे, जिससे छात्रों, व्यापारियों और आम यात्रियों को बड़ी सहूलियत मिलेगी।

सीसीटीवी और जीपीएस से लैस होंगी बसें निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि लंबी दूरी के इन रूटों पर चलने वाली बसें पूरी तरह आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगी। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बसों में सीसीटीवी कैमरे और लाइव जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम लगे होंगे।