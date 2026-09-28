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दुर्गापूजा में भागलपुर से तारापीठ के लिए स्पेशल बस, Rs. 700 में आना-जाना, हंसडीहा-दुमका होकर गुजरेगी, CCTV व GPS भी

By Abhishek Prakash Edited By: Dilip Kumar Shukla
Published: Mon, 28 Sep 2026 10:21 PM (IST)

Bhagalpur Tarapith BSRTC Special Bus : बिहार राज्य पथ परिवहन निगम दुर्गापूजा के अवसर पर भागलपुर से तारापीठ के लिए ...और पढ़ें

दुर्गापूजा पर श्रद्धालुओं को तोहफा! भागलपुर से तारापीठ के लिए चलेगी स्पेशल बस

दुर्गापूजा पर श्रद्धालुओं को तोहफा! भागलपुर से तारापीठ के लिए चलेगी स्पेशल बस

HighLights

  1. भागलपुर से तारापीठ के लिए विशेष बस सेवा दुर्गापूजा पर।

  2. आना-जाना मात्र ₹700-₹740 में, अक्टूबर से होगी शुरू।

  3. बस में जीपीएस, सीसीटीवी और मोबाइल चार्जिंग जैसी सुविधाएं।

जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bhagalpur Tarapith BSRTC Special Bus : शक्तिपीठ मां ताराचंडी और तारापीठ धाम जाने वाले अंग क्षेत्र के श्रद्धालुओं के लिए आगामी दुर्गापूजा पर सफर सुगम और बेहद किफायती होने जा रहा है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (बीएसआरटीसी), भागलपुर प्रभाग ने शारदीय नवरात्र और दुर्गापूजा के उपलक्ष्य में भागलपुर से तारापीठ के बीच सीधी विशेष बस सेवा शुरू करने की मुकम्मल तैयारी कर ली है।

प्रस्तावित सेवा का किराया निजी ट्रेवल एजेंसियों और टैक्सियों की तुलना में काफी कम रखा जा रहा है, जिससे आम श्रद्धालु कम खर्च में सुरक्षित यात्रा कर सकेंगे। परिवहन निगम के अनुसार, एक तरफ का संभावित किराया ₹350 से ₹370 के आसपास निर्धारित किया जा रहा है।

ऐसे में श्रद्धालुओं को दोनों तरफ का आवागमन मात्र ₹700 से ₹740 में उपलब्ध हो सकेगा। हालांकि, अंतिम किराया दरें रूट सर्वे और सक्षम प्राधिकार की औपचारिक स्वीकृति के बाद जारी की जाएंगी।

अक्टूबर के पहले हफ्ते से शुरुआत

क्षेत्रीय प्रबंधक (आरएम) आशीष पांडेय ने जानकारी दी कि वर्तमान में भागलपुर-बौंसी-हंसडीहा-दुमका-रामपुरहाट मार्ग का तकनीकी एवं व्यावहारिक फिजिबिलिटी टेस्ट कराया जा रहा है। सभी मानक अनुकूल पाए जाने पर अक्टूबर के पहले सप्ताह से इस सेवा को हरी झंडी दिखा दी जाएगी।

प्राथमिक चरण में एक 50-सीटर बस का परिचालन होगा। त्योहारों के दौरान यात्रियों के दबाव और मांग को देखते हुए बसों की संख्या में और इजाफा किया जाएगा। निगम द्वारा जल्द ही इसका आधिकारिक समय-सारणी (टाइम टेबल) और स्टॉपेज सूची जारी कर दी जाएगी।

दोनों तरफ की टिकट एक साथ

तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए निगम ने दोनों तरफ (राउंड ट्रिप) की टिकट एक साथ बुक कराने की व्यवस्था प्रस्तावित की है। इससे पूजा के चरम दिनों में श्रद्धालुओं को तारापीठ से वापसी के दौरान गाड़ियों की मारामारी या मनमाने किराए की चिंता से पूरी तरह निजात मिलेगी।

भागलपुर–तारापीठ विशेष बस सेवा: एक नजर में

  • परिचालन अवधि: अक्टूबर 2026 के पहले सप्ताह से कालीपूजा तक (प्रतिक्रिया के आधार पर आगे विस्तार संभव)।

  • प्रस्तावित रूट: भागलपुर $\rightarrow$ बौंसी $\rightarrow$ हंसडीहा $\rightarrow$ दुमका $\rightarrow$ रामपुरहाट $\rightarrow$ तारापीठ।

  • अनुमानित किराया: एक तरफ का ₹350 से ₹370 (दोनों तरफ का लगभग ₹700 से ₹740)।

  • क्षमता व सीटें: 50 सीटर डीलक्स बस (पुशबैक सीटें उपलब्ध)।

  • सुरक्षा व सुविधाएं: जीपीएस ट्रैकिंग, इन-बिल्ट सीसीटीवी कैमरे, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट्स।

  • विशेष सुविधा: आने और जाने (राउंड ट्रिप) का टिकट एक साथ बुक करने का विकल्प।

  • हेल्पलाइन/फीडबैक नंबर: 7763029328, 9334170179।

आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी बस

लंबी दूरी के सफर को आरामदायक बनाने के लिए 50 सीटों वाली इस बस में पुशबैक कुशन सीटें और प्रत्येक पंक्ति में मोबाइल चार्जिंग स्लॉट लगाए गए हैं। वहीं महिला व वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के मद्देनजर बस को जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम और आधुनिक सीसीटीवी कैमरों से लैस किया गया है, जिसकी मॉनिटरिंग सीधे निगम के नियंत्रण कक्ष से होगी।

यात्रियों से सुझाव आमंत्रित

परिवहन निगम इस विशेष सेवा को फिलहाल दुर्गापूजा से लेकर दीपावली और कालीपूजा तक संचालित करेगा। यात्रियों के रुझान, ऑक्यूपेंसी और जन-प्रतिक्रिया के आधार पर इसे नियमित रूट में तब्दील करने पर विचार किया जाएगा।

हेल्पलाइन नंबर जारी

निगम प्रबंधन ने सेवा को और बेहतर बनाने के लिए आम नागरिकों से सुझाव मांगे हैं। इच्छुक यात्री व श्रद्धालु मोबाइल नंबर 7763029328 अथवा 9334170179 पर संपर्क कर अपनी राय व फीडबैक साझा कर सकते हैं।

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