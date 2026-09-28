दुर्गापूजा में भागलपुर से तारापीठ के लिए स्पेशल बस, Rs. 700 में आना-जाना, हंसडीहा-दुमका होकर गुजरेगी, CCTV व GPS भी

जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bhagalpur Tarapith BSRTC Special Bus : शक्तिपीठ मां ताराचंडी और तारापीठ धाम जाने वाले अंग क्षेत्र के श्रद्धालुओं के लिए आगामी दुर्गापूजा पर सफर सुगम और बेहद किफायती होने जा रहा है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (बीएसआरटीसी), भागलपुर प्रभाग ने शारदीय नवरात्र और दुर्गापूजा के उपलक्ष्य में भागलपुर से तारापीठ के बीच सीधी विशेष बस सेवा शुरू करने की मुकम्मल तैयारी कर ली है।

प्रस्तावित सेवा का किराया निजी ट्रेवल एजेंसियों और टैक्सियों की तुलना में काफी कम रखा जा रहा है, जिससे आम श्रद्धालु कम खर्च में सुरक्षित यात्रा कर सकेंगे। परिवहन निगम के अनुसार, एक तरफ का संभावित किराया ₹350 से ₹370 के आसपास निर्धारित किया जा रहा है।

ऐसे में श्रद्धालुओं को दोनों तरफ का आवागमन मात्र ₹700 से ₹740 में उपलब्ध हो सकेगा। हालांकि, अंतिम किराया दरें रूट सर्वे और सक्षम प्राधिकार की औपचारिक स्वीकृति के बाद जारी की जाएंगी। अक्टूबर के पहले हफ्ते से शुरुआत क्षेत्रीय प्रबंधक (आरएम) आशीष पांडेय ने जानकारी दी कि वर्तमान में भागलपुर-बौंसी-हंसडीहा-दुमका-रामपुरहाट मार्ग का तकनीकी एवं व्यावहारिक फिजिबिलिटी टेस्ट कराया जा रहा है। सभी मानक अनुकूल पाए जाने पर अक्टूबर के पहले सप्ताह से इस सेवा को हरी झंडी दिखा दी जाएगी।

प्राथमिक चरण में एक 50-सीटर बस का परिचालन होगा। त्योहारों के दौरान यात्रियों के दबाव और मांग को देखते हुए बसों की संख्या में और इजाफा किया जाएगा। निगम द्वारा जल्द ही इसका आधिकारिक समय-सारणी (टाइम टेबल) और स्टॉपेज सूची जारी कर दी जाएगी।

दोनों तरफ की टिकट एक साथ तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए निगम ने दोनों तरफ (राउंड ट्रिप) की टिकट एक साथ बुक कराने की व्यवस्था प्रस्तावित की है। इससे पूजा के चरम दिनों में श्रद्धालुओं को तारापीठ से वापसी के दौरान गाड़ियों की मारामारी या मनमाने किराए की चिंता से पूरी तरह निजात मिलेगी।