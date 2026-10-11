83 हजार होल्डिंग 15 हजार बकाएदारों पर शिकंजा, भागलपुर नगर निगम का नोटिस, 20 करोड़ टैक्स वसूली का लक्ष्य

जागरण संवाददाता, भागलपुर। भागलपुर शहरी क्षेत्र में लंबे समय से होल्डिंग टैक्स दबाकर बैठे बड़े बकायादारों के खिलाफ नगर निगम प्रशासन ने अपना रुख पूरी तरह सख्त कर लिया है।

चालू वित्तीय वर्ष में राजस्व वसूली का निर्धारित लक्ष्य हासिल करने के लिए नगर निगम अब करीब 15 हजार बड़े मकान मालिकों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और सरकारी संस्थानों को नोटिस भेजने जा रहा है।

निगम प्रशासन ने आगामी तीन दिनों के भीतर इन सभी बकायादारों तक नोटिस पहुंचाने की समय-सीमा तय की है। अभियान के पहले चरण में शनिवार को करीब पांच हजार नोटिस तैयार कर लिए गए हैं, जिन्हें तहसीलदारों और निगम कर्मियों की टीमों के माध्यम से घर-घर तामिला कराया जा रहा है।

भागलपुर नगर निगम ने शहरी क्षेत्र में होल्डिंग टैक्स के 15 हजार बड़े बकायादारों के खिलाफ कार्रवाई तेज की

तीन दिनों के भीतर घर-घर नोटिस पहुंचाने का लक्ष्य; शनिवार को करीब 5 हजार नोटिस तैयार कर तहसीलदारों को सौंपे गए

शहर के कुल 83 हजार होल्डिंगधारकों में शामिल निजी मकानों, सरकारी संस्थानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों व कॉलेजों से 20 करोड़ वसूली का लक्ष्य

नोटिस मिलने के बाद भी टैक्स न जमा करने वालों को अधिकारी के समक्ष पेश होना होगा, अन्यथा होगी सख्त कानूनी कार्रवाई उल्लेखनीय है कि भागलपुर नगर निगम के शहरी क्षेत्र में कुल मिलाकर करीब 83 हजार पंजीकृत होल्डिंग हैं, जिनमें निजी मकानों के अलावा सरकारी महकमे, व्यावसायिक संस्थान, स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय शामिल हैं। 20 करोड़ रुपये राजस्व संग्रह का लक्ष्य; सरकारी और निजी बकाएदारों की बनाई गई सूची नगर निगम की ओर से जिन 15 हजार होल्डिंगधारकों को नोटिस भेजने की सूची बनाई गई है, उनमें लगभग सभी श्रेणियों के बकायादार शामिल हैं। इस विशेष वसूली अभियान के जरिए निगम प्रशासन ने करीब 20 करोड़ रुपये का बकाया होल्डिंग टैक्स वसूलने का लक्ष्य निर्धारित किया है।