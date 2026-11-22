जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bhagalpur Tilkamanjhi Modern Bus Terminal Final Layout PM E Bus Scheme: शहर के तिलकामांझी स्थित सरकारी बस स्टैंड की तस्वीर बदलने की तैयारी अब नक्शे से निकलकर जमीन पर उतरने वाली है। पीएम-ई बस योजना के तहत यहां बनने वाले आधुनिक बस टर्मिनल का फाइनल लेआउट तैयार कर लिया गया है। बिहार राज्य भवन निर्माण निगम ने स्थल सर्वेक्षण के आधार पर इसका विस्तृत साइट लेआउट तैयार किया है।

इस टर्मिनल की सबसे खास व्यवस्था सेमी कवर्ड टर्मिनल जोन होगी। इसमें बसों के ठहराव वाले हिस्से को जिंक एल्यूमिनियम शीट से ढका जाएगा। यानी यह पूरी तरह बंद भवन नहीं होगा, बल्कि खुली और हवादार जगह के साथ मजबूत छत वाली व्यवस्था होगी। इससे बसों के परिचालन में आसानी होगी और यात्रियों को धूप व बारिश से सीधा बचाव मिलेगा।

5.61 एकड़ में विकसित होगा डिपो, जनवरी-फरवरी से निर्माण शुरू होने की उम्मीद लेआउट के अनुसार बसों के सुगम आवागमन के लिए अलग-अलग ड्राइव-वे बनाया जाएगा। तैयार नक्शे के मुताबिक, कुल 9.66 एकड़ के प्लॉट में से 5.61 एकड़ जमीन पर मुख्य टर्मिनल का विकास प्रस्तावित है, जबकि परिसर में पहले से मौजूद ड्राइविंग लर्निंग ट्रैक को बरकरार रखा जाएगा। यहां जी प्लस वन (दो मंजिला) डिपो भवन, वर्कशॉप भवन और सार्वजनिक पार्किंग बनाई जाएगी। परिसर में जलनिकासी के लिए मुख्य नाले का भी प्रावधान किया गया है।

वर्तमान में परिसर के भीतर इलेक्ट्रिक बसों के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाने का काम चल रहा है। इसी वजह से मुख्य बस टर्मिनल के निर्माण की शुरुआत अभी नहीं हो पाई है। चार्जिंग स्टेशन का कार्य पूर्ण होते ही आगामी जनवरी या फरवरी से आधुनिक बस स्टैंड के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है।