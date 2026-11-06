JLNMCH भागलपुर के स्थापना दिवस समारोह के बाद बड़ा हादसा, दिल्ली के छात्र रूपेश की स्कूटी को कार ने मारी टक्कर

जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bhagalpur Accident JNMCH Student: भागलपुर जिले के तिलकामांझी थाना क्षेत्र के अंतर्गत कटहलबाड़ी मोहल्ले के समीप मुख्य सड़क पर गुरुवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। करीब 12:30 बजे एक कार और स्कूटी के बीच हुई भीषण टक्कर में स्कूटी सवार मेडिकल छात्र रूपेश सोनी गंभीर रूप से घायल हो गए।

हादसे में उन्हें गंभीर चोटें आई हैं और उनकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है। घटना के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। घटना की सूचना पाकर तिलकामांझी और बरारी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और घायल छात्र को तुरंत जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल (मायागंज अस्पताल) पहुंचाया, जहां उनका सघन इलाज चल रहा है।

स्थापना दिवस समारोह से लौट रहे थे छात्र, रास्ते में हुआ हादसा प्राप्त जानकारी के अनुसार, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (JNMCH) में इन दिनों कॉलेज का स्थापना दिवस समारोह चल रहा है। गुरुवार देर रात इस समारोह के संपन्न होने के बाद कई छात्र अपने-अपने वाहनों से हॉस्टल और घर लौट रहे थे। इसी दौरान, दिल्ली निवासी मेडिकल छात्र रूपेश सोनी अपनी स्कूटी से मेडिकल कॉलेज से तिलकामांझी की ओर जा रहे थे।

तभी कटहलबाड़ी के पास सामने से (तिलकामांझी की ओर से) आ रही एक तेज रफ्तार कार ने स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कूटी के परखच्चे उड़ गए और रूपेश सड़क पर दूर जाकर गिरे, जिससे वे गंभीर रूप से लहूलुहान हो गए।

दोनों वाहन जब्त, चिकित्सक की बताई जा रही है कार हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों और पुलिस के सहयोग से घायल छात्र को मायागंज अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दुर्घटनाग्रस्त कार और स्कूटी दोनों को जब्त कर लिया है। बताया जा रहा है कि टक्कर मारने वाली कार भी मेडिकल कॉलेज से ही जुड़े किसी व्यक्ति या चिकित्सक की है।

बरारी थानाध्यक्ष विकास कुमार ने बताया कि शुरुआती सूचना के अनुसार, टक्कर मारने वाली कार किसी डॉक्टर की बताई जा रही है। पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है और पुष्टि होने के बाद आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

अस्पताल परिसर में उमड़ी मेडिकल छात्रों की भारी भीड़ जैसे ही रूपेश सोनी के गंभीर रूप से घायल होने की खबर कॉलेज और छात्रावासों में फैली, वैसे ही जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के सैकड़ों छात्र मायागंज अस्पताल पहुंचने लगे। देर रात तक बड़ी संख्या में छात्र अस्पताल परिसर और इमरजेंसी वार्ड के बाहर जुटे रहे।