'विवाद हुआ है जल्दी आओ'... फोन के बाद मिला दुर्गेश का शव! भागलपुर में मची चीख-पुकार, 3 संदिग्ध हिरासत में

संवाद सूत्र, अकबरनगर (भागलपुर)। Bhagalpur Durgesh Kumar Murder: अकबरनगर थाना क्षेत्र के किशनपुर पंचायत अंतर्गत गौरीपुर गांव के वार्ड संख्या 11 निवासी दुर्गेश कुमार (पिता मनोज राय) का शव गुरुवार को भावनाथपुर बगीचा के समीप पुल के पास पानी से बरामद किया गया। युवक बुधवार से लापता था।

पानी में शव उपलाने की सूचना मिलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पानी से बाहर निकलवाकर जांच पड़ताल शुरू की।

घर से बुलाकर ले गए थे तीन युवक, मां ने लगाया हत्या का आरोप मृतक की मां पुष्पा देवी ने आरोप लगाया कि मंगलवार की देर शाम पंचायत के ही तीन युवक दुर्गेश को घर से बुलाकर अपने साथ ले गए थे। देर रात तक जब दुर्गेश वापस घर नहीं लौटा, तो परिजनों ने उन युवकों से उसके संबंध में पूछताछ की। उस समय युवकों ने टालमटोल करते हुए कहा कि वह थोड़ी देर में आ जाएगा। इसके बाद गुरुवार को उसका शव मिलने पर मां ने बेटे की सुनियोजित हत्या किए जाने की आशंका जताई है।

रात में भाई के पास आया था फोन मृतक के भाई सन्नी कुमार ने बताया कि दुर्गेश के लापता होने वाली रात उसके मोबाइल पर एक युवक का फोन आया था। फोन करने वाले ने कहा कि उसके भाई का किसी के साथ विवाद हो गया है, जल्दी पहुंचो। परिजनों का कहना है कि दुर्गेश बेहद शांत स्वभाव का था और उसका गांव या बाहर किसी से कोई विवाद नहीं था। ऐसे में फोन कॉल और शव मिलने की कड़ियों ने हत्या के शक को और गहरा कर दिया है।