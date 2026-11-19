जागरण संवाददाता, भागलपुर। सिल्क सिटी भागलपुर की पारंपरिक लोककला मंजूषा अब देश-दुनिया के कला प्रेमियों के बीच अपनी विशिष्ट पहचान बनाने को तैयार है। आगामी 4 दिसंबर से देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित होने वाले प्रतिष्ठित 'इंडिया बिएनाले 2026' में भागलपुर की मंजूषा कला की तीन चुनिंदा कलाकृतियां प्रदर्शित की जाएंगी।

बिहार म्यूजियम, पटना के सौजन्य से आयोजित इस भव्य प्रदर्शनी में शहर के तीन कलाकारों— डॉ. उलूपी झा, प्रियंका कुमारी और सौरव केसरी की कलाकृतियों को स्थान मिला है। यह उपलब्धि न केवल इन कलाकारों, बल्कि समूचे भागलपुर की लोककला और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए गौरव का विषय है।

कलाकृतियों में दिखेगी सोलह संस्कार, पिंडदान और छठ महापर्व की झलक चयनित तीनों कलाकारों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से बिहार की लोकआस्था और सनातन परंपराओं को जीवंत रूप दिया है: डॉ. उलूपी झा: इन्होंने अपनी कलाकृति 'सनातन संस्कार एवं गया जी में पिंडदान की परंपरा' के जरिए भारतीय संस्कृति के सोलह संस्कारों और मृत्यु के उपरांत गया जी में पिंडदान की प्राचीन परंपरा को बारीकी से मंजूषा शैली में उकेरा है।