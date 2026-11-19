वैश्विक मंच पर भागलपुर की मंजूषा कला: दिल्ली के इंडिया बिएनाले में दिखेगी छठ व गया जी पिंडदान की सांस्कृतिक विरासत
Bhagalpur Manjusha Art India Biennale 2026 Delhi Exhibition: भागलपुर की पारंपरिक मंजूषा कला दिल्ली में आयोजित होने वाले 'इंडिया बिएनाले ...और पढ़ें
HighLights
मंजूषा कला इंडिया बिएनाले 2026 में होगी प्रदर्शित।
तीन कलाकारों की कृतियों में दिखेगी सांस्कृतिक झलक।
छठ महापर्व, पिंडदान जैसे विषय होंगे कलाकृतियों में।
जागरण संवाददाता, भागलपुर। सिल्क सिटी भागलपुर की पारंपरिक लोककला मंजूषा अब देश-दुनिया के कला प्रेमियों के बीच अपनी विशिष्ट पहचान बनाने को तैयार है। आगामी 4 दिसंबर से देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित होने वाले प्रतिष्ठित 'इंडिया बिएनाले 2026' में भागलपुर की मंजूषा कला की तीन चुनिंदा कलाकृतियां प्रदर्शित की जाएंगी।
बिहार म्यूजियम, पटना के सौजन्य से आयोजित इस भव्य प्रदर्शनी में शहर के तीन कलाकारों— डॉ. उलूपी झा, प्रियंका कुमारी और सौरव केसरी की कलाकृतियों को स्थान मिला है। यह उपलब्धि न केवल इन कलाकारों, बल्कि समूचे भागलपुर की लोककला और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए गौरव का विषय है।
कलाकृतियों में दिखेगी सोलह संस्कार, पिंडदान और छठ महापर्व की झलक
चयनित तीनों कलाकारों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से बिहार की लोकआस्था और सनातन परंपराओं को जीवंत रूप दिया है:
डॉ. उलूपी झा: इन्होंने अपनी कलाकृति 'सनातन संस्कार एवं गया जी में पिंडदान की परंपरा' के जरिए भारतीय संस्कृति के सोलह संस्कारों और मृत्यु के उपरांत गया जी में पिंडदान की प्राचीन परंपरा को बारीकी से मंजूषा शैली में उकेरा है।
प्रियंका कुमारी: इन्होंने अपनी कलाकृति में लोकआस्था के महापर्व छठ की संपूर्ण कथा को पारंपरिक रंगों और विशिष्ट मंजूषा चित्रांकन के माध्यम से बेहद आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया है।
सौरव केसरी: इन्होंने छठ महापर्व के विधि-विधान और पारंपरिक अनुष्ठानों को अपनी कलाकृति का मुख्य विषय बनाया है, जिसमें लोकसंस्कृति की गहराई झलकती है।
स्थानीय कलाकारों को मिलेगा बड़ा मंच, लोककला को मिलेगी वैश्विक पहचान
तीनों कलाकारों की रचनाओं में भागलपुर की लोकआस्था, परंपरा और सांस्कृतिक पहचान की स्पष्ट झलक दिखाई देगी। कला जगत के जानकारों का मानना है कि इंडिया बिएनाले जैसे बड़े राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर के आयोजन में इन कलाकृतियों का चयन मंजूषा कला को व्यापक पहचान दिलाने का सुनहरा अवसर है।
इससे देश-विदेश से आने वाले कलाकारों और कला पारखियों को भागलपुर की इस अनूठी लोककला को करीब से समझने का मौका मिलेगा, साथ ही स्थानीय कलाकारों को भी अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक बड़ा मंच प्राप्त होगा।
|कलाकार का नाम
|कलाकृति का विषय / थीम
|प्रमुख सांस्कृतिक झलक
|डॉ. उलूपी झा
|सनातन संस्कार एवं गया जी में पिंडदान की परंपरा
|भारतीय संस्कृति के सोलह संस्कार और मृत्यु के बाद गया जी में पिंडदान की प्राचीन परंपरा का चित्रण।
|प्रियंका कुमारी
|छठ महापर्व की संपूर्ण कथा
|पारंपरिक रंगों और विशिष्ट मंजूषा चित्रांकन के माध्यम से लोकआस्था के महापर्व छठ की कथा।
|सौरव केसरी
|छठ महापर्व के विधि-विधान एवं अनुष्ठान
|छठ पूजा की पारंपरिक विधियों, अर्घ्य और लोकअनुष्ठानों की जीवंत प्रस्तुति।
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