छठ 2026: भागलपुर के मंजूषा सूप की धमक अमेरिका-ऑस्ट्रेलिया तक, देश के महानगरों से भी आई भारी डिमांड

जागरण संवाददाता, भागलपुर। अंग प्रदेश की पारंपरिक मंजूषा कला अब स्थानीय पहचान से निकलकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ रही है। इस कला से तैयार बांस के मंजूषा सूप की मांग अमेरिका और आस्ट्रेलिया तक पहुंच गई है।

मंजूषा गुरु मनोज कुमार पंडित के नेतृत्व में बरारी स्थित अंग क्राफ्ट मंजूषा कला प्रशिक्षण केंद्र के कलाकारों ने करीब 400 मंजूषा सूप तैयार किए हैं। इस काम में प्राचार्य सुमना के नेतृत्व में दर्जनों कलाकारों ने अपनी कला और मेहनत का परिचय दिया है।

हालांकि, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के लिए ऑर्डर को लेकर अंतिम स्तर पर बात नहीं बन पाई है और वहां सूप भेजने की व्यवस्था नहीं हो पाई, लेकिन इस पहल की चर्चा दूर तक पहुंची और देखते ही देखते बेंगलुरु, दिल्ली और पटना से भी मंजूषा सूप के ऑर्डर मिलने लगे। इन शहरों में तैयार सूप भेजे जा चुके हैं।

मंजूषा कला से तैयार इन सूपों की खासियत यह है कि पारंपरिक बांस के सूप पर अंग की लोककला के रंग और आकृतियां उकेरी गई हैं। इससे छठ जैसे लोक आस्था के महापर्व में इस्तेमाल होने वाली पारंपरिक सामग्री को भी एक नया कलात्मक स्वरूप मिल रहा है। स्थानीय लोगों ने भी इस पहल में रुचि दिखाई है और मंजूषा सूप की खरीदारी के प्रति अपनी सहमति जताई है।

इसी कड़ी में 12 नवंबर को श्यामा काली पूजा समिति, रेलवे कालोनी बरारी में छठ पूजनोत्सव के अवसर पर छठ मंजूषा सूप हटिया सह कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। यहां तैयार किए गए शेष मंजूषा सूप बिक्री के लिए उपलब्ध रहेंगे।

साथ ही लोग मंजूषा कला और इसके निर्माण की प्रक्रिया को करीब से देख सकेंगे। इससे पहले दीपावली के अवसर पर बिहार भवन की ओर से 1200 मंजूषा दीपों का ऑर्डर मिला था। निर्मला देवी घराना के कलाकारों ने महज दो दिनों में इन दीपों का निर्माण कर बिहार भवन भेजा।