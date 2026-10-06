विक्रमशिला पुल बंद है तो ट्रेन से करें सफर! भागलपुर-कटिहार स्पेशल ट्रेन शुरू; मुंगेर और अजगैवीनाथ धाम में भी ठहराव

जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bhagalpur Katihar Special Train: दुर्गापूजा, दीपावली और लोक आस्था के महापर्व छठ के दौरान ट्रेनों में होने वाली यात्रियों की बेतहाशा भीड़ को देखते हुए पूर्व रेलवे ने आम मुसाफिरों को बड़ी सौगात दी है। रेलवे प्रशासन ने भागलपुर और कटिहार के बीच पूरी तरह बिना आरक्षण (Unreserved Special Train) वाली विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है।

इस ट्रेन के परिचालन से त्योहारों में घर लौटने वाले परदेसियों के साथ-साथ कोसी, सीमांचल और अंग क्षेत्र के दैनिक यात्रियों को आवागमन में सीधी राहत मिलेगी। रेलवे द्वारा जारी आधिकारिक समय-सारणी के अनुसार, गाड़ी संख्या 03409 भागलपुर–कटिहार स्पेशल ट्रेन 07 अक्टूबर से 30 नवंबर 2026 तक पटरी पर रहेगी। यह ट्रेन प्रतिदिन शाम 5:30 बजे भागलपुर से रवाना होगी और उसी रात 11:10 बजे कटिहार पहुंचेगी। यह ट्रेन इस अवधि में कुल 55 फेरे लगाएगी।

कटिहार से सुबह 6:35 बजे खुलेगी 03410 स्पेशल ट्रेन वापसी दिशा में, गाड़ी संख्या 03410 कटिहार–भागलपुर स्पेशल ट्रेन का परिचालन 08 अक्टूबर से 01 दिसंबर 2026 तक किया जाएगा। यह ट्रेन रोजाना सुबह 06:35 बजे कटिहार जंक्शन से प्रस्थान करेगी और उसी दिन दोपहर 12:05 बजे भागलपुर जंक्शन पहुंचेगी। कटिहार से भी यह ट्रेन कुल 55 फेरे पूरे करेगी।