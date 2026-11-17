जागरण संवाददाता, भागलपुर। यात्रियों की सुविधा के लिए भागलपुर और कटिहार के बीच चलने वाली भागलपुर-कटिहार स्पेशल पैसेंजर ट्रेन का विस्तारीकरण पीरपैंती तक किया गया है।

03409/03410 नंबर की इस स्पेशल ट्रेन का परिचालन मंगलवार यानी 17 से 30 नवंबर तक पीरपैंती स्टेशन तक चलेगी। ट्रेन भागलपुर और पीरपैंती के बीच पड़ने वाले सभी स्टेशनों पर रुकेगी।

ट्रेन नंबर 03409 पीरपैंती-भागलपुर-कटिहार पैसेंजर स्पेशल पीरपैंती से दोपहर के 3.00 बजे रवाना होकर शाम 4.30 बजे भागलपुर पहुंचेगी।

इसके बाद ट्रेन अपने निर्धारित समय-सारणी के अनुसार एक घंटे बाद शाम 5.30 बजे भागलपुर से कटिहार के लिए रवाना होगी।

वहीं, ट्रेन नंबर 03410 कटिहार-भागलपुर-पीरपैंती पैसेंजर स्पेशल दोपहर 12.05 बजे भागलपुर पहुंचेगी। यहां से दोपहर 1.00 बजे होगी और दोपहर 2.30 बजे पीरपैंती पहुंचेगी।

रेलवे ने स्पष्ट किया है कि भागलपुर और कटिहार के बीच ट्रेन की मौजूदा समय-सारणी में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

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