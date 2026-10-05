पटना में चमके भागलपुर के कराटेबाज! सबा को स्वर्ण, रुद्रानी को रजत; 7 पदकों के साथ राष्ट्रीय चैंपियनशिप में एंट्री

जागरण संवाददाता, भागलपुर। East Zone Karate Championship Patna: पटना में आयोजित छठी केआईओ ईस्ट जोन कराटे डू चैंपियनशिप में भागलपुर के खिलाड़ियों ने अपने शानदार पंच और किक के दम पर जिले का परचम लहराया है। भागलपुर जिला कराटे संघ के होनहार खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट खेल कौशल का मुजाहिरा करते हुए एक स्वर्ण, एक रजत और पांच कांस्य पदक समेत कुल सात पदक अपने नाम किए।

इस शानदार कामयाबी की बदौलत प्रतियोगिता के सभी पदक विजेता खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए क्वालीफाई कर लिया है। राष्ट्रीय स्तर की यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता आगामी दिसंबर माह में आयोजित होने की संभावना है। प्रतियोगिता का आयोजन दो से चार अक्टूबर तक पटना स्थित सेंट डोमिनिक सेवियो हाई स्कूल में किया गया था। ईस्ट जोन चैंपियनशिप में भागलपुर के खिलाड़ियों ने विभिन्न भार वर्गों में अपनी तकनीक व प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए प्रतिद्वंद्वी राज्यों के खिलाड़ियों को मात दी और जिले को गौरवान्वित किया।

पदक विजेताओं का रिपोर्ट कार्ड एक नजर में स्वर्ण पदक (Gold): सबा खातून (सब-जूनियर, 45 किग्रा भार वर्ग)

रजत पदक (Silver): रुद्रानी रानी (जूनियर, 48 किग्रा भार वर्ग - इंटर लेवल उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल)

कांस्य पदक (Bronze - बालिका वर्ग): सिद्रा खातून, आफरीन जमील, जैनब खान

कांस्य पदक (Bronze - बालक वर्ग): अरशिल खान, बादल कुमार

कुल पदक: 07 (1 स्वर्ण, 1 रजत, 5 कांस्य)

अगला पड़ाव: राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप (दिसंबर 2026 में संभावित) बालिका वर्ग में सबा को स्वर्ण, रुद्रानी ने जीता रजत चैंपियनशिप के बालिका वर्ग में भागलपुर की बेटियों का दबदबा देखने को मिला। सबा खातून ने बेहतरीन दांव-पेच दिखाते हुए सब-जूनियर के 45 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक (गोल्ड) पर कब्जा जमाया। वहीं, इंटर लेवल उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल की छात्रा रुद्रानी रानी ने जूनियर के 48 किलोग्राम भार वर्ग में कड़े मुकाबले के बाद रजत पदक (सिल्वर) अपने नाम किया। इसके अलावा सिद्रा खातून, आफरीन जमील और जैनब खान ने अपने-अपने भार वर्गों में शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक हासिल किए।

बालक वर्ग में अरशिल और बादल ने जीता कांस्य बालक वर्ग की स्पर्धाओं में भी भागलपुर के खिलाड़ियों ने अपना दम दिखाया। अरशिल खान और बादल कुमार ने शानदार खेल का परिचय देते हुए कांस्य पदक जीतकर भागलपुर की पदक तालिका को सात तक पहुंचाया। प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले इन सभी खिलाड़ियों का चयन अब राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप के लिए हो गया है।