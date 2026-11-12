आस्था के साथ 'Gen Z' की सामाजिक जिम्मेदारी; भागलपुर में नई पीढ़ी की बहुओं व बेटियों ने थामा झाड़ू, संवारा छठ घाट

जागरण संवाददाता, भागलपुर। Gen Z Chhath Ghat Cleaning: लोक आस्था के महापर्व छठ की गौरवशाली परंपरा में पीढ़ियां भले ही बदलती रही हों, लेकिन श्रद्धा की लौ कभी मंद नहीं पड़ती। एक दौर था जब घर-आंगन में प्रसाद तैयार करने से लेकर घाट की व्यवस्था संभालने तक बुजुर्ग महिलाओं की प्रमुख भूमिका होती थी।

अब उसी परंपरा की मशाल 'जेन जी' (नई पीढ़ी) की बहुएं और बेटियां पूरी ऊर्जा के साथ थाम रही हैं। खास बात यह है कि इस आधुनिक पीढ़ी की आस्था केवल घर के भीतर पूजा की तैयारी तक सीमित नहीं है, बल्कि घाटों की स्वच्छता और सामूहिक श्रमदान के रूप में सार्वजनिक मंच पर भी दिखाई दे रही है।छठी मइया के प्रति अटूट श्रद्धा ने इन्हें घर की चौखट से बाहर निकलकर सामाजिक जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रेरित किया है।

हाथों में झाड़ू और सेवा का संकल्प लेकर तालाब पर उतरीं महिलाएं इसी सकारात्मक बदलाव और सेवा भाव के साथ बुधवार को सबौर प्रखंड के खानकित्ता गांव में 'जेन जी' की महिलाओं ने तालाब किनारे विशेष स्वच्छता अभियान चलाया। हाथों में झाड़ू और मन में निस्वार्थ सेवा का संकल्प लेकर नई पीढ़ी की बहुएं और बेटियां तालाब परिसर को संवारने में जुट गईं।

'जागरण क्लब', 'पंचायत सूत्र' और 'जागरण परिवार' की प्रेरणा व सहयोग से संचालित इस अभियान में महिलाओं ने स्वयं श्रमदान कर छठ घाट को स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। किसी ने घाट पर बिखरा कचरा हटाया, तो किसी ने तालाब के किनारों की बारीकी से सफाई की। यह पहल केवल घाट संवारने का प्रयास भर नहीं थी, बल्कि धार्मिक आस्था को सामाजिक दायित्व में ढालने का एक जीवंत उदाहरण भी बनी।

आस्था के साथ सार्वजनिक जिम्मेदारी का नया अध्याय इस प्रेरणादायी स्वच्छता अभियान में गांव की अंजू देवी, अभिलाषा, पूजा, रूबी, खुशबू, फूदो, रीना और मीना ने सक्रिय भागीदारी निभाई। 'जेन जी' की इन महिलाओं ने अपने कार्य से यह साबित कर दिया कि महापर्व की तैयारी में उनका योगदान केवल पारिवारिक रीति-रिवाजों को निभाने तक सीमित नहीं है, बल्कि वे सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता और सामुदायिक प्रबंधन में भी कंधे से कंधा मिलाकर जिम्मेदारी उठा सकती हैं।