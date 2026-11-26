जागरण संवाददाता, भागलपुर। आम लोगों की रसोई का बजट एक बार फिर बिगड़ने लगा है। खाद्य पदार्थों की कीमतों में लगातार तेजी आ रही है। चना दाल, अरहर दाल, सरसों तेल, चीनी और मसालों के भाव बढ़ गए हैं।

चना दाल की कीमत 85-90 रुपये से बढ़कर 95-100 रुपये प्रति किलो हो गई है। वहीं, अरहर दाल में सबसे अधिक तेजी आई है।

पहले 120-130 रुपये किलो बिकने वाली अरहर दाल अब खुदरा बाजार में 150-160 रुपये किलो बिक रही है। हालांकि, मसूर दाल की कीमत स्थिर है।

भागलपुर खाद्यान्न व्यवसाय संघ के उपाध्यक्ष अभिषेक जैन ने बताया कि अरहर की फसल आने में करीब दो महीने की देरी हुई है। उत्पादन भी लगभग 25 प्रतिशत कम हुआ है।

सरकार के पास स्टाक की कमी है। अक्टूबर से जनवरी तक आस्ट्रेलिया से चना आयात होता था, जिससे बाजार में चना और दाल की कीमतें नियंत्रित रहती थीं।

फिलहाल उपलब्ध स्टाक को देखते हुए सरकार अगले साल मौसम की संभावित खराब स्थिति के मद्देनजर चना दाल के उपयोग और आपूर्ति पर सीमित नीति अपना रही है।

हल्दी, जीरा, धनिया भी महंगा

मसालों की कीमतों में भी तेजी आयी है। हल्दी 200 से बढ़कर 300 रुपये, जीरा 250 से 350 रुपये और धनिया 110 से बढ़कर 210 रुपये प्रति किलो हो गया है।

हड़िया पट्टी स्थित दुकानदार कुमार गौरव के बताया कि चीनी की कीमत 65 रुपये किलो तक पहुंच गई है। हालांकि, यूपी के बलरामपुर मिल से बिहार के लिए कोटा जारी हुआ है। आपूर्ति शुरू होने पर कीमत में करीब 10 रुपये की कमी आने की संभावना है।