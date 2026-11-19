संवाद सूत्र, नाथनगर (भागलपुर)। Bhagalpur Bypass Road Accident Dense Fog Varanasi Family: जिले में मौसम बदलने के साथ ही घने कुहासे ने सड़कों पर कहर बरपाना शुरू कर दिया है। मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के किशनपुर-मनोहरपुर बायपास मोड़ पर बुधवार सुबह घने कोहरे और कम दृश्यता के बीच एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने कार में जोरदार टक्कर मार दी।

इस भीषण दुर्घटना में कार सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद चालक अज्ञात वाहन लेकर मौके से फरार हो गया।

बांका के आसमानीचक से छठ पूजा संपन्न कर बनारस लौट रहा था परिवार मृतकों की पहचान उत्तर प्रदेश के बनारस (वाराणसी) निवासी वंदना देवी और ननकू राय के रूप में हुई है। दुर्घटनाग्रस्त कार में कुल छह लोग सवार थे। जानकारी के अनुसार, ये सभी लोग बांका जिले के रजौन थाना क्षेत्र अंतर्गत आसमानीचक निवासी नंद कुमार राय के घर लोकआस्था के महापर्व छठ पूजा में शामिल होने आए थे। पूजा संपन्न होने के बाद बुधवार सुबह सभी कार से अपने घर बनारस लौट रहे थे।

जैसे ही उनकी कार किशनपुर-मनोहरपुर बायपास मोड़ के पास पहुंची, घने कुहासे के कारण सामने से आ रहे अज्ञात वाहन ने सीधी टक्कर मार दी। चीख-पुकार सुन दौड़े ग्रामीण, मायागंज अस्पताल में चल रहा घायलों का इलाज हादसे के तुरंत बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार और अफरातफरी मच गई। आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर दौड़े और तुरंत मधुसूदनपुर थाना पुलिस को सूचना दी। स्थानीय लोगों के सहयोग से क्षतिग्रस्त कार में फंसे चारों गंभीर रूप से घायलों को बाहर निकाला गया और एंबुलेंस की मदद से इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल (मायागंज) भेजा गया, जहां उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है।