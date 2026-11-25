संवाद सूत्र, नवगछिया (भागलपुर)। नवगछिया नगर थाना क्षेत्र के खरनई नदी एवं तिलयुगा धार के जलकर को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। जलकर में मछली पालन और मछली पकड़ने के अधिकार को लेकर स्थानीय लोगों एवं कथित मछली माफियाओं के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय लोगों ने प्रशासन से समय रहते हस्तक्षेप करने की मांग की है, ताकि किसी भी बड़ी अप्रिय घटना को रोका जा सके।

जदयू नेता के नेतृत्व में प्रेस वार्ता, मत्स्य पदाधिकारी पर लगाए गंभीर आरोप इस पूरे मामले को लेकर जदयू नेता चंद्रईश्वरी सिंह के नेतृत्व में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान सुभाष सिंह के नेतृत्व में राजेंद्र सिंह, विनोद सिंह, रंजन सिंह, सौरभ सिंह, माहिल सिंह, टिंकू सिंह, राहुल सिंह एवं गौतम सिंह ने अपनी शिकायतें मीडिया के समक्ष रखीं।

डीएम से लगाई गुहार प्रेस वार्ता में बताया गया कि पटना हाईकोर्ट ने सीडब्ल्यूजेसी संख्या 14526/2023 में 20 जनवरी 2025 को पारित आदेश में संबंधित जलकरों में पारंपरिक मछली पालन एवं मछली पकड़ने के अधिकारों के संरक्षण का स्पष्ट निर्देश दिया था। बावजूद इसके, जिला मत्स्य पदाधिकारी, भागलपुर पर हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना कर गलत तरीके से पट्टा आवंटित करने का आरोप लगाया गया है।