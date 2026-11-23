जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bhagalpur ATMA Farmers Training Tour Divyayan KVK Ranchi Organic Farming: जिले में जैविक एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और अन्नदाताओं को खेती की नई तकनीकों से जोड़ने की दिशा में कृषि विभाग ने महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। इसी कड़ी में कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण (आत्मा), भागलपुर की ओर से 52 प्रगतिशील एवं नवाचारी किसानों का दल रविवार को चार दिवसीय कृषि परिभ्रमण पर रांची के लिए रवाना हुआ। किसानों का यह दल झारखंड के रांची स्थित दिव्यायन कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) में जैविक एवं प्राकृतिक खेती की आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण और व्यावहारिक जानकारी प्राप्त करेगा।

सभी 16 प्रखंडों से चयनित किए गए हैं किसान, तिलकामांझी से बस रवाना किसानों के दल को तिलकामांझी स्थित कृषि भवन परिसर से आरक्षित बस के माध्यम से रवाना किया गया। इस अवसर पर आत्मा, भागलपुर के उप परियोजना निदेशक प्रभात कुमार सिंह ने किसानों को परिभ्रमण के उद्देश्य और इसके महत्व से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य किसानों को जैविक एवं प्राकृतिक खेती की उन्नत विधियों और उनके व्यावहारिक उपयोग की जानकारी देना है, ताकि वे खेती में नए प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित हो सकें।

उन्होंने जानकारी दी कि इस परिभ्रमण कार्यक्रम में जिले के सभी 16 प्रखंडों से चयनित किसानों को शामिल किया गया है। रांची स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में किसान जैविक खेती से जुड़ी तकनीकों को नजदीक से देखेंगे और कृषि विशेषज्ञों से सीधा संवाद करेंगे। इससे उन्हें पारंपरिक पद्धतियों के साथ-साथ आधुनिक तकनीकों को अपनाने में मदद मिलेगी।

परिभ्रमण दल में कहलगांव प्रखंड के प्रगतिशील किसान मनोज झा सहित विभिन्न प्रखंडों के किसान शामिल हैं। दल को सुल्तानगंज के प्रखंड तकनीकी प्रबंधक राजीव लोचन के नेतृत्व में रवाना किया गया है। प्रशिक्षण से लौटकर अन्य किसानों तक पहुंचाएंगे तकनीक की जानकारी इस कार्यक्रम का उद्देश्य केवल चयनित किसानों को प्रशिक्षित करना ही नहीं, बल्कि उनके माध्यम से पूरे जिले में जैविक एवं प्राकृतिक खेती का दायरा बढ़ाना भी है। रांची से लौटने के बाद सभी किसान अपने-अपने प्रखंडों व गांवों में अन्य किसानों के साथ प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त अनुभव और तकनीकी जानकारी साझा करेंगे।