जागरण संवाददाता, भागलपुर। बालिकाओं के स्कूल छोड़ने के बढ़ते मामलों को अब बाल विवाह रोकने से जोड़कर देखा जाएगा। जिन क्षेत्रों में बालिकाओं का विद्यालय छोड़ने का प्रतिशत सबसे अधिक है, उन्हें हॉटस्पॉट के रूप में चिह्नित किया जाएगा।

इन इलाकों में शिक्षा विभाग घर-घर अभियान चलाकर स्कूल से दूर हुई बालिकाओं को दोबारा पढ़ाई से जोड़ने की पहल करेगा। इसके साथ ही छात्राओं की नियमित उपस्थिति पर नजर रखी जाएगी।

एक सप्ताह तक लगातार अनुपस्थित रहने वाली छात्राओं के घर शिक्षक पहुंचेंगे और अनुपस्थिति का कारण जानेंगे। यदि 18 वर्ष से कम उम्र में विवाह की आशंका सामने आती है तो तत्काल संबंधित टास्क फोर्स और चाइल्डलाइन को सूचना देनी होगी।

इसको लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव सीके अनिल ने सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक (आरडीडीई), जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों (बीईओ) को निर्देश जारी किया है। कक्षा छह से 12 तक की छात्राओं की उपस्थिति की होगी विशेष निगरानी निर्देश के अनुसार मध्य, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा छह से 12 तक की छात्राओं की उपस्थिति की विशेष निगरानी होगी। विद्यालयों में मीना मंच, बाल संसद और किशोरी स्वास्थ्य एवं कल्याण कार्यक्रमों के जरिए बाल विवाह के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया जाएगा। सप्ताह में कम से कम एक दिन चेतना सत्र में इस विषय पर चर्चा होगी, वहीं अभिभावक-शिक्षक बैठक (पीटीएम) में भी बाल विवाह रोकने का संदेश दिया जाएगा।