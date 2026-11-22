जागरण संवाददाता, भागलपुर। मध्याह्न भोजन योजना के जिला कार्यक्रम प्रबंधक (डीपीएम) मनोज कुमार की रिश्वत के आरोप में गिरफ्तारी के बाद मामले में नया मोड़ आ गया है।

जिस प्रखंड साधन सेवी (बीआरपी) रजनीश कुमार दास की शिकायत पर निगरानी की टीम ने कार्रवाई की थी, उन्हें शिक्षा विभाग ने तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त कर दिया है।

विभागीय सूत्रों की मानें तो रजनीश कुमार को विभाग ने वित्तीय अनियमितता और सरकारी राशि की निकासी के मामले में पहले ही घेरा था। अब उन्हें कार्यमुक्त किए जाने के बाद डीपीएम की गिरफ्तारी को लेकर कई सवाल उठने लगे हैं।