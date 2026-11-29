जागरण संवाददाता, भागलपुर। यदि परिसीमन के बाद बिहार विधानसभा की सीटों में 50 प्रतिशत की वृद्धि होती है, तो भागलपुर जिले में वर्तमान सात विधानसभा क्षेत्रों के स्थान पर 10 या 11 विधानसभा क्षेत्रों के गठन की संभावना बढ़ जाएगी।

नवगछिया, सुल्तानगंज और तारापुर लोकसभा क्षेत्र घोषित हो सकता है। तारापुर के लोकसभा क्षेत्र बनने की संभवना सबसे अधिक है। तारापुर, हवेली खड़गपुर, सुल्तानगंज, शाहकुंड, शंभुगंज, बेलहर प्रखंड को शामिल नया लोकसभा क्षेत्र बनाया जा सकता है। हालांकि चर्चा है कि कटोरिया विधानसभा क्षेत्र को भी तारापुर लोकसभा क्षेत्र में शामिल किया जा सकता है। प्रो. राणा चंद्र भानू का कहना है कि तारापुर या सुल्तानगंज नाम से लोकसभा क्षेत्र बनने की प्रवल संभावना है। इसमें नाथनगर विधानसभा के कुछ क्षेत्र को भी शामिल किया जा सकता है।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट राजनीति विज्ञान विभाग के वरीय प्राध्यापक प्रो. विवेक हिंद का कहना है कि वर्ष 2011 की जनगणना, प्रशासनिक संरचना और भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर नवगछिया, शाहकुंड, सबौर और सन्हौला नए विधानसभा क्षेत्रों के संभावित नाम हो सकते हैं।