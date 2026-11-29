संवाद सहयोगी, तारापुर (मुंगेर)। पटना के गर्दनीबाग में पिछले 88 दिनों से आंदोलन कर रहे सिपाही चालक अभ्यर्थियों का जत्था शनिवार को मुख्यमंत्री के पैतृक गांव लखनपुर पहुंच गया।

भागलपुर, मुंगेर, बांका और पटना से आए अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री के पिता शकुनी चौधरी से मुलाकात कर अपनी मांगों और समस्याओं से अवगत कराया।

अभ्यर्थियों के अचानक पहुंचने की सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस महकमे में हलचल मच गई। पुलिस ने सभी अभ्यर्थियों को आवास से हटाकर तारापुर अनुमंडल कार्यालय परिसर पहुंचाया।

यहां एसपी सैयद इमरान मसूद ने अभ्यर्थियों से बातचीत कर पूरे मामले की जानकारी ली। एसपी ने कहा कि अपनी मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखना उचित होता।

इतनी बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री के पिता के आवास पर पहुंचना सही नहीं है। यदि उनसे मुलाकात जरूरी थी तो पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जा सकता था। इस दौरान पुलिस ने सभी अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र की छायाप्रति लेकर उनकी पहचान की जांच शुरू की।