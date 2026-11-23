जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bhagalpur CNG Gas Distribution Project जिले में गैस वितरण परियोजना (सीएनजी) के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक पहल हुई है। परियोजना के तहत डिस्ट्रिब्यूशन कंट्रोल यूनिट (डीसीयू) की स्थापना के लिए चिह्नित सरकारी जमीन के हस्तांतरण की प्रक्रिया आगे बढ़ गई है। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने इसके लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी करने की दिशा में आवश्यक पहल करते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को जमीन का विस्तृत विवरण और प्रस्ताव भेज दिया है।

क्षेत्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र की 234 वर्गमीटर जमीन हुई चिह्नित विभागीय पत्र के अनुसार, भागलपुर जिले में सीएनजी से संबंधित आधारभूत संरचना के विकास के लिए पशुपालन विभाग की जमीन की आवश्यकता जताई गई थी। इस संबंध में जिलाधिकारी द्वारा 5 अक्टूबर 2026 को भेजे गए पत्र और खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के विशेष सचिव के 21 अक्टूबर 2026 के पत्र का हवाला दिया गया है।

प्रस्ताव के तहत मौजा वार्ड संख्या एक, खाता संख्या 782 और खेसरा संख्या 320 की कुल 0.74625 एकड़ जमीन में से 13 मीटर लंबी और 18 मीटर चौड़ी जमीन चिह्नित की गई है। पशुपालन विभाग के क्षेत्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र से संबंधित इस भूखंड का कुल रकबा 234 वर्गमीटर यानी 5.782 डिसमिल है।