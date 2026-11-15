भागलपुर में गंगा के उस पार केले के बागों में मेहनत रो रही है, इस पार छठ का सूप महंगा है... केला 15 रुपये पीस

जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bhagalpur Vikramshila Setu Disrupted Chhath Banana Price Hike : गंगा की लहरें आज भी वैसी ही हैं और सूरज भी उसी तरह उगता है। नवगछिया और खरीक के खेतों में केले के हरे-भरे बागान आज भी लहलहा रहे हैं। किसानों ने महीनों की मेहनत से फसल तैयार की थी। उनके मन में उम्मीद थी कि छठ महापर्व आएगा, बाजार सजेगा, केले की खानी बिकेंगी और घर में खुशियों का दीप जलेगा।

लेकिन इस बार गंगा के उस पार से इस पार तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं रहा। विक्रमशिला सेतु पर आवागमन बाधित है। जिस पुल ने वर्षों तक गंगा के दोनों किनारों को एक परिवार की तरह जोड़े रखा, आज उसी की बदहाली ने लोगों के जीवन में दूरी पैदा कर दी है।

एक तरफ लाचार किसान, दूसरी तरफ महंगाई से जूझती मां गंगा के उस पार खेत में खड़ा किसान केले की तैयार खानी और बाजार जाने वाले रास्ते को बेबसी से देख रहा है। उसे मालूम है कि भागलपुर में छठ की खरीदारी शुरू हो चुकी है। मांग भी है और ग्राहक भी, लेकिन उसकी फसल को बाजार तक पहुंचाना अब पहले जैसा आसान नहीं रहा।

दूसरी तरफ, भागलपुर के बाजार में एक मां अपने परिवार के लिए छठ का सूप सजाने की सामग्री खरीदने पहुंचती है। दुकानदार केले की कीमत 15 रुपये प्रति पीस और पूरी खानी एक हजार से डेढ़ हजार रुपये तक बताता है। मां कुछ पल ठहरती है और मन में हिसाब लगाती है। छठ तो करना ही है, लेकिन इतनी महंगी खरीदारी कैसे होगी? यह केवल एक मां की कहानी नहीं, बल्कि उन हजारों परिवारों की चिंता है, जिनकी आस्था और आर्थिक सामर्थ्य के बीच महंगाई की दीवार खड़ी हो गई है।

15 रुपये पीस केला और डेढ़ हजार तक खानी, नावों से ढुलाई ने बढ़ाया खर्च नवगछिया और खरीक का केला केवल एक कृषि उत्पाद नहीं, बल्कि यहां के अनेक किसानों की आजीविका है। छठ के मौसम में भागलपुर का बाजार इन इलाकों के किसानों के लिए बड़ी उम्मीद लेकर आता है। स्थानीय बाजार में खुदरा खरीदारों को केला 15 रुपये प्रति पीस, सवा से डेढ़ सौ रुपये दर्जन की दर से खरीदना पड़ रहा है, वहीं पूरी खानी 1,000 से 1,500 रुपये तक बिक रही है।

कीमतों में इस उछाल के पीछे परिवहन संकट सबसे बड़ा कारण है। विक्रमशिला सेतु पर यातायात बाधित होने के कारण अब नावों और जलमार्ग के सहारे सामान लाने की मजबूरी बढ़ी है, जिससे समय, श्रम और परिवहन खर्च लगातार बढ़ रहा है। किसान की परेशानी यह है कि फसल खेत में अधिक समय तक सुरक्षित नहीं रह सकती, व्यापारी की चिंता यह है कि सामान समय पर बाजार तक पहुंचे और ग्राहक की विवशता यह है कि त्योहार की जरूरतों के लिए उसे अधिक कीमत चुकानी पड़ रही है।

सवाल केवल पुल टूटने का नहीं गंगा के जल पर चलती नावें किसी उत्सव का नहीं, बल्कि मजबूरी का दृश्य पेश कर रही हैं। विक्रमशिला सेतु की वर्तमान स्थिति ने रखरखाव और निगरानी की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। आखिर समय रहते नियमित निरीक्षण और आवश्यक मरम्मत पर पर्याप्त ध्यान क्यों नहीं दिया गया? पुल का निर्माण विकास है, लेकिन उसका रखरखाव विकास की निरंतरता है। किसी पुल की उपेक्षा केवल इंजीनियरिंग की समस्या नहीं होती; उसका असर किसान की फसल, व्यापारी की पूंजी, मजदूर की मजदूरी और आम परिवार की रसोई तक पहुंचता है।